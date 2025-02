Inarcassa: i servizi di Assistenza e Tutela previdenziale per Ingegneri e Architetti liberi professionisti

l'Architetto Fabrizio Rocchia che negli ultimi cinque anni ha rappresentato in Inarcassa gli Architetti iscritti all’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Cuneo.

Inarcassa è impegnata da decenni a potenziare le opportunità che migliorino le condizioni che ogni giorno gli Associati si trovano a dover affrontare. Inarcassa ha fatto di questa volontà un obiettivo prioritario, che si traduce nello scopo dell’istituzione, ben espresso nell’art. 3 dello Statuto, perché provvede ai compiti di previdenza e assistenza a favore degli iscritti e degli ulteriori destinatari e per loro svolge anche attività integrative.

Per riuscire a capire meglio come funziona Inarcassa, abbiamo incontrato l'Architetto Fabrizio Rocchia che negli ultimi cinque anni ha rappresentato in Inarcassa gli Architetti iscritti all’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Cuneo. Durante questo periodo, l'Arch. Rocchia ha svolto un ruolo fondamentale nel rafforzare e mantenere i rapporti tra il territorio e la sede centrale di Inarcassa. Grazie al suo impegno e alla sua dedizione, è riuscito a garantire un supporto costante agli associati, facilitando la comunicazione e la collaborazione con gli uffici romani.

Cos’è Inarcassa?

Inarcassa è la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti e ha come obiettivo la tutela previdenziale degli Architetti e degli Ingegneri che svolgono la libera professione e non godono di altra copertura assicurativa.

Trattandosi di previdenza di primo pilastro l'iscrizione a Inarcassa non è né facoltativa, né volontaria, bensì costituisce un obbligo che insorge al verificarsi di condizioni oggettive, date dal possesso di requisiti specifici: iscrizione all’Ordine professionale, non assoggettamento ad altra forma di previdenza obbligatoria, possesso di partita IVA individuale e/o di Associazione o Società di/tra Professionisti.

Quali sono le attività svolte a tutela degli Associati?

Attraverso la Fondazione Inarcassa vengono svolte attività di sostegno, sviluppo, promozione e tutela dell'Architetto e dell'Ingegnere che esercitano la libera professione in forma esclusiva.

In particolare negli ultimi cinque anni si sono consolidate le collaborazioni con i Consigli Nazionali Architetti e Ingegneri che hanno portato al sostengo dei liberi professionisti in materia di equo compenso e, in particolare, la tutela degli incarichi ai liberi professionisti che, con la Sentenza TAR Catania (https://fondazioneinarcassa.it/sites/default/files/documenti/Fondazione%20Inarcassa_CS%20Sentenza%20Kore_1%20Luglio%202024.pdf), sono stati vietati gli incarichi tecnici alle Università.

Abbiamo parlato di tutela degli Associati, quali sono i servizi di assistenza offerti da Inarcassa?

Inarcassa è impegnata a potenziare le opportunità che migliorino le condizioni che ogni giorno gli Associati si trovano a dover affrontare. Per questo motivo l’Associazione provvede alla “corresponsione di sussidi a favore dell’iscritto attivo o pensionato, ovvero, in mancanza, del coniuge o dei suoi parenti entro il secondo grado, se versano in condizioni di disagio economico e risultano conviventi ed a suo carico”.

I principali strumenti messi a disposizione degli Associati riguardano: sostegni economici attraverso l’erogazione di una somma “una tantum” che non dovrà essere restituita, sussidi per figli con disabilità, indennità per inabilità temporanea assoluta, prestiti d’onore e finanziamenti agevolati e l’assistenza sanitaria (piano base) gratuita.

Potrebbe spiegare meglio cosa intende per assistenza sanitaria (piano base) gratuita?

Inarcassa riconosce la copertura assicurativa del Piano sanitario Base (https://www.inarcassa.it/sites/default/files/documents/2022-11/Piano%20sanitario%20Base%202022-2025.pdf) in modo gratuito a tutti gli iscritti e ai pensionati iscritti.

Il Piano Base riconosce un’ampia copertura sanitaria che prevede, fra le principali tutele: ricovero per grandi interventi, ricovero senza intervento chirurgico o trattamento medico domiciliare per gravi eventi morbosi, terapie radianti e chemioterapiche, infortuni che comportino ricovero, ingessatura o immobilizzazione e check-up annuali e check-up specifici, anche questi ultimi gratuiti e articolati su oltre trenta prestazioni sanitarie.

Per maggiori informazioni consultare il sito internet https://www.inarcassa.it/ oppure contattare l’Arch. Fabrizio Rocchia (e.mail f.rocchia@studioarchigeo.com - cell. 3356110431)