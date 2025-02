Saluzzo: MercAntico al coperto, in mostra gli abiti delle Castellane

Per dare il via al nuovo anno del MercAntico un’edizione al coperto che vuole essere una “mostra” che metterà in vetrina i tanti aspetti di uno degli appuntamenti più seguiti nelle domeniche primaverili e autunnali e che offrirà al pubblico un viaggio tra il Museo dedicato al Cavalier Bertoni e un altro momento importante della tradizione saluzzese, il Carnevale.

Un percorso, quello del MercAntico nelle Scuderie, che permetterà di visitare e curiosare al contempo. Tanti espositori saranno protagonisti con oggetti, mobili e arredamento, curiosità, tutte dedicate agli appassionati del vintage e del collezionismo. Davvero tutti troveranno qualcosa di proprio gusto … e se non lo troveranno, avranno Saluzzo per rifarsi passeggiando e visitando la Città - info sul portale www.visitsaluzzo.it per conoscere il ristorante o il bar dove fare pranzo o gustare prodotti del territorio.

Assolutamente da non perdere, gli abiti delle amate Castellane che saranno messi in mostra sul percorso. Dal primo del 1952 sino al vestito 2023, una scelta di abiti per fare un vero viaggio nel tempo e nella storia saluzzese.