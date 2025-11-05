Trio Italiano allo Spazio Incontri della Fondazione CRC a Cuneo: "Suggestioni senza tempo" tra Balcani, klezmer e tango

Domenica 9 novembre alle ore 16.30, lo Spazio Incontri della Fondazione CRC di Cuneo ospita il Trio Italiano con il concerto "Suggestioni senza tempo", nell'ambito della rassegna Incontri d'Autore.

Il Trio Italiano nasce dalla passione musicale di un'intera famiglia: Endrio Luti (fisarmonica), Cristina Trimarco (fagotto) e Thomas Luti (saxofono). Il trio svolge un'intensa attività artistica sia in Italia che all'estero, esibendosi per prestigiosi enti e associazioni musicali come l'Accademia di Santa Cecilia di Roma, la Società dei Concerti di La Spezia, il Teatro Regio di Parma e molti altri.

Il programma proposto è eterogeneo e spazia dalla tradizione balcanica, ebraica e klezmer a quella sudamericana, fino a trascrizioni di brani classici. Tre strumenti con tradizioni musicali diverse dialogano con grande equilibrio sonoro e sorprendenti atmosfere timbriche.

Programma

A. Moretti – Fantasia di brani Orientali

– Fantasia di brani Orientali Anonimo – Rumeynisher Hora un Bulgar, Russishe Sher, Odessa Bulgar

– Rumeynisher Hora un Bulgar, Russishe Sher, Odessa Bulgar E. Morricone – Medley

– Medley A. Piazzolla – Tristango, Vuelvo al Sur, Fracanapa, Escualo, Libertango

– Tristango, Vuelvo al Sur, Fracanapa, Escualo, Libertango W.A. Mozart / Fazil Say – Alla Turca Jazz

– Alla Turca Jazz B. Goodman / N. Paganini – Capriccio XXIV

La rassegna è organizzata da Incontri d'Autore e Amici della Musica di Savigliano con il contributo del Ministero della Cultura, della Regione Piemonte, della Fondazione CRC, della Fondazione CRT, del Banco Azzoaglio e il Patrocinio del Comune di Cuneo.

Info e biglietti: incontridautore@yahoo.it | Cell. 333.4984128 - 393.3314628

Ingresso: € 10 (l'incasso sarà utilizzato a parziale copertura delle spese organizzative)

Prossimi concerti

Domenica 23 novembre, ore 16.30 – "Visioni al femminile" contro la violenza sulle donne. Duo Mel Bonis: Vera Lizzio, Diana Nocchiero (pianoforte a quattro mani), Barbara Amodio (voce recitante)

Domenica 7 dicembre, ore 16.30 – MAPS - Bosso Concept. Ivana Zecca (clarinetto), Davide Vendramin (bandoneón), Jorge A. Bosso (violoncello), Piermario Murelli (contrabbasso)