Trio Italiano allo Spazio Incontri della Fondazione CRC a Cuneo: "Suggestioni senza tempo" tra Balcani, klezmer e tango

Domenica 9 novembre alle ore 16.30, lo Spazio Incontri della Fondazione CRC di Cuneo ospita il Trio Italiano con il concerto "Suggestioni senza tempo", nell'ambito della rassegna Incontri d'Autore.
Il Trio Italiano nasce dalla passione musicale di un'intera famiglia: Endrio Luti (fisarmonica), Cristina Trimarco (fagotto) e Thomas Luti (saxofono). Il trio svolge un'intensa attività artistica sia in Italia che all'estero, esibendosi per prestigiosi enti e associazioni musicali come l'Accademia di Santa Cecilia di Roma, la Società dei Concerti di La Spezia, il Teatro Regio di Parma e molti altri.
Il programma proposto è eterogeneo e spazia dalla tradizione balcanica, ebraica e klezmer a quella sudamericana, fino a trascrizioni di brani classici. Tre strumenti con tradizioni musicali diverse dialogano con grande equilibrio sonoro e sorprendenti atmosfere timbriche.
Programma
- A. Moretti – Fantasia di brani Orientali
- Anonimo – Rumeynisher Hora un Bulgar, Russishe Sher, Odessa Bulgar
- E. Morricone – Medley
- A. Piazzolla – Tristango, Vuelvo al Sur, Fracanapa, Escualo, Libertango
- W.A. Mozart / Fazil Say – Alla Turca Jazz
- B. Goodman / N. Paganini – Capriccio XXIV
La rassegna è organizzata da Incontri d'Autore e Amici della Musica di Savigliano con il contributo del Ministero della Cultura, della Regione Piemonte, della Fondazione CRC, della Fondazione CRT, del Banco Azzoaglio e il Patrocinio del Comune di Cuneo.
Info e biglietti: incontridautore@yahoo.it | Cell. 333.4984128 - 393.3314628
Ingresso: € 10 (l'incasso sarà utilizzato a parziale copertura delle spese organizzative)
Prossimi concerti
Domenica 23 novembre, ore 16.30 – "Visioni al femminile" contro la violenza sulle donne. Duo Mel Bonis: Vera Lizzio, Diana Nocchiero (pianoforte a quattro mani), Barbara Amodio (voce recitante)
Domenica 7 dicembre, ore 16.30 – MAPS - Bosso Concept. Ivana Zecca (clarinetto), Davide Vendramin (bandoneón), Jorge A. Bosso (violoncello), Piermario Murelli (contrabbasso)