 / Eventi

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Eventi | 05 novembre 2025, 19:04

Cuneo, a Casa Delfino il concerto di Massimiliano Génot dedicato al pianismo post unitario

Sabato 15 novembre alle 16 il pianista cuneese si esibirà con ingresso libero in “Risorgimenti Musicali”, un viaggio nelle opere di Unia, Rossaro e Longo

Cuneo, a Casa Delfino il concerto di Massimiliano Génot dedicato al pianismo post unitario

La Fondazione Casa Delfino di Cuneo ospiterà sabato 15 novembre, alle ore 16, il concerto del pianista Massimiliano Génot intitolato “Risorgimenti Musicali: Il pianismo italiano del periodo post unitario”. L’ingresso sarà libero fino a esaurimento posti.

Il programma, che esplora la produzione pianistica italiana successiva all’Unità d’Italia, proporrà brani di Giuseppe Unia, Carlo Rossaro e Alessandro Longo, tre compositori che hanno contribuito a definire il linguaggio musicale nazionale tra Ottocento e Novecento.

Génot, artista di fama internazionale e docente al Conservatorio di Torino, guida il pubblico in un percorso di riscoperta sonora e storica, restituendo voce a musicisti che raccontano l’identità culturale di un Paese rinato anche attraverso la musica.

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium