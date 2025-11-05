Alla Fondazione Mirafiore tornano i “Laboratori di Resistenza Permanente”

Prosegue alla Fondazione E. di Mirafiore la XVI edizione dei Laboratori di Resistenza Permanente, il ciclo di incontri gratuiti ideato da Paola Farinetti che ogni anno porta nel Teatro di Fontanafredda a Serralunga d’Alba scrittori, artisti, giornalisti e pensatori per costruire, insieme al pubblico, un laboratorio vivo di idee, memoria e libertà.

Dopo il successo dei primi appuntamenti, la settimana dal 13 al 14 novembre sarà dedicata a due ospiti d’eccezione: Michela Ponzani, storica e scrittrice che con il suo nuovo libro riporta alla luce le “Donne che resistono”, e Fulvio Marino, mugnaio e panificatore amatissimo, che accompagna il pubblico in un viaggio sensoriale e culturale tra “I pani del mondo”, seguito da una cena speciale ideata insieme allo chef Ugo Alciati presso l’Osteria Disguido.

La storica e saggista Michela Ponzani, tra le voci più autorevoli nel panorama della divulgazione storica italiana, presenta alla Fondazione Mirafiore il suo nuovo lavoro “Donne che resistono. Le Fosse Ardeatine dal massacro alla memoria 1944–2025”.

Il libro restituisce voce e dignità a quelle vedove, madri e figlie che, dopo la strage nazifascista del 24 marzo 1944, hanno scelto di resistere al silenzio e di difendere la memoria dei propri cari. Attraverso documenti inediti e testimonianze raccolte dall’ANFIM – l’associazione nata per custodire la memoria delle 335 vittime – Ponzani racconta la nascita del Mausoleo delle Fosse Ardeatine e la trasformazione di un lutto privato in memoria collettiva, riflettendo sul ruolo delle donne nella costruzione della coscienza democratica del Paese. Un incontro intenso e civile, che lega la storia alla contemporaneità e invita a non smettere di cercare verità e giustizia.

Dopo aver raccontato i pani d’Italia, Fulvio Marino torna alla Fondazione Mirafiore con un nuovo viaggio nel segno della condivisione. Mugnaio e panificatore tra i più conosciuti e amati in Italia, volto di “È sempre mezzogiorno” su Rai1 e conduttore de Il forno delle meraviglie su Real Time, Marino condurrà il pubblico alla scoperta delle culture panificatrici del mondo, tra farine, lieviti, tecniche e tradizioni.

La serata si concluderà con una cena tematica all’Osteria Disguido, dove il pane diventerà protagonista assoluto: simbolo universale di convivialità, memoria e identità.

Un’esperienza che intreccia gusto e conoscenza, alla scoperta del prodotto più antico e più contemporaneo che ci sia – “il più sexy del mondo”, come ama definirlo lo stesso Marino – capace di unire popoli e storie diverse sotto lo stesso profumo di grano.