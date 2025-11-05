Saviano a Scrittorincittà: tutto esaurito in un minuto, diretta video al Cinema Monviso

È bastato appena un minuto per mandare esauriti tutti i posti disponibili per l’atteso incontro con Roberto Saviano, in programma nell’ambito di Scrittorincittà. L’interesse del pubblico per lo scrittore e giornalista napoletano si è confermato altissimo, con una richiesta che ha superato di gran lunga la capienza del teatro Toselli di Cuneo.

Per consentire comunque a un numero maggiore di persone di assistere all’evento, l’organizzazione ha predisposto una diretta video al Cinema Monviso. L’accesso alla proiezione sarà gratuito, ma sarà necessario prenotare il proprio posto a partire dalle ore 20 di giovedì 6 novembre.

Al termine dell’incontro, sarà inoltre possibile partecipare al firmacopie che si terrà al teatro Toselli, aperto al pubblico anche per chi avrà seguito la diretta.

A causa di questa iniziativa, la proiezione del film Per un pugno di dollari, originariamente prevista al Cinema Monviso per la serata di mercoledì 12 novembre, è stata posticipata a giovedì 13 novembre alle ore 21.