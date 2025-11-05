 / Eventi

Saviano a Scrittorincittà: tutto esaurito in un minuto, diretta video al Cinema Monviso

Grande attesa per l’incontro con lo scrittore al teatro Toselli. Posti terminati in sessanta secondi, ma l’organizzazione offre la possibilità di seguire l’evento in diretta gratuita

Roberto Saviano

È bastato appena un minuto per mandare esauriti tutti i posti disponibili per l’atteso incontro con Roberto Saviano, in programma nell’ambito di Scrittorincittà. L’interesse del pubblico per lo scrittore e giornalista napoletano si è confermato altissimo, con una richiesta che ha superato di gran lunga la capienza del teatro Toselli di Cuneo.

Per consentire comunque a un numero maggiore di persone di assistere all’evento, l’organizzazione ha predisposto una diretta video al Cinema Monviso. L’accesso alla proiezione sarà gratuito, ma sarà necessario prenotare il proprio posto a partire dalle ore 20 di giovedì 6 novembre.

Al termine dell’incontro, sarà inoltre possibile partecipare al firmacopie che si terrà al teatro Toselli, aperto al pubblico anche per chi avrà seguito la diretta.

A causa di questa iniziativa, la proiezione del film Per un pugno di dollari, originariamente prevista al Cinema Monviso per la serata di mercoledì 12 novembre, è stata posticipata a giovedì 13 novembre alle ore 21.

