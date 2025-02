Cuneo: una mostra dedicata al monumento della Resistenza per celebrare Umberto Mastroianni

Cuneo celebra Umberto Mastroianni, uno dei massimi scultori del secondo Novecento italiano, con una mostra dedicata alla sua vita, alla sua opera e al suo straordinario Monumento alla Resistenza, collocato nel Parco della Resistenza della città.

L’evento si inserisce nel ricordo dell'ottantesimo anniversario della Liberazione, un omaggio al sacrificio di coloro che combatterono per restituire dignità e libertà democratica al Paese. Dettagli della mostra:

- Inaugurazione: venerdì 14 febbraio, ore 18 Salone d’Onore del Palazzo Comunale, via Roma 28, Cuneo

- Periodo di apertura: dal 14 febbraio al 30 aprile.

Giorni e orari: venerdì-domenica, 15:00 - 18:30.

Luogo: Primo piano di Palazzo Samone, via Amedeo Rossi 4, Cuneo

Ingresso gratuito

La mostra, curata dalla storica dell’arte Silvana Cincotti e da Andrea Vero, è organizzata dall’Associazione Insieme di Cuneo e dall’Ordine dei Cavalieri delle Langhe – APS di Alba, in collaborazione con il Centro Studi dell’Opera di Umberto Mastroianni di Roma nella persona della presidente, l’architetto Paola Molinengo Costa, la Fondazione Umberto Mastroianni di Roma, le ACLI APS di Cuneo, lo Studio Leonardo S.r.l. di Centallo, Corso Torino 18 di Alba e l’Arazzeria Scassa. La mostra è parte degli eventi di punta del progetto BIENNALE PIEMONTE 2024-2025.

L’evento gode del sostegno della Banca di Boves, della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo e della Fondazione Cassa di Risparmio di Torino. Patrocinata dalle tre Città Medaglia d’Oro al Valore Militare, Comune di Cuneo, Comune di Alba e Comune di Boves; dalla Regione Piemonte e dalla Provincia di Cuneo, la mostra rappresenta un’occasione unica per scoprire il lavoro di Umberto Mastroianni e il suo contributo alla memoria storica italiana. Umberto Mastroianni e il Monumento alla Resistenza di Cuneo Umberto Mastroianni (1910-1998) è stato uno scultore capace di tradurre il dramma e l’energia del suo tempo in forme plastiche innovative, riconosciute a livello internazionale. La sua opera è caratterizzata da una tensione dinamica e da un linguaggio informale che evoca conflitti e rigenerazioni.

Il Monumento alla Resistenza di Cuneo, inaugurato nel 1969, è una delle sue creazioni più emblematiche. Situato nel Parco della Resistenza, il monumento si distingue per la sua composizione astratta, con forme spigolose e linee spezzate che esprimono il caos e il sacrificio della lotta partigiana. La tensione verso l’alto delle sue strutture simboleggia l’anelito alla libertà e la speranza in una rinascita.

La mostra è parte di un programma di eventi complementari volti a celebrare il periodo storico della Resistenza e il suo significato per la società contemporanea.

Tra gli eventi:

- Presentazioni di libri: a cura dell’ACLI APS provinciale, dedicati al contributo della società civile e del mondo cattolico alla Resistenza in provincia di Cuneo • Visite gratuite: alla mostra e al Monumento alla Resistenza nel Parco della Resistenza.

- Spettacoli teatrali (aprile 2025): un esperimento artistico che vedrà in dialogo un attore teatrale, una musicista e una storica dell’arte per raccontare il valore del sacrificio dei partigiani e il legame con le tre città medaglia d’oro al valore militare della provincia (Alba, Boves e Cuneo). Lo spettacolo offrirà una riflessione attuale sul significato della libertà e del dovere civico e sarà rappresentato in ciascuna delle tre Città Medaglia d’Oro al Valore Militare.

- Caffè Filosofico con i ragazzi delle scuole secondarie di secondo grado Un invito alla memoria e alla riflessione.

Questa mostra rappresenta non solo un tributo all’arte di Umberto Mastroianni, ma anche un invito a riflettere sull’importanza della memoria storica e del sacrificio umano per la costruzione di una società libera e democratica. Attraverso le sue opere, Mastroianni ci ricorda che il dono della libertà è un patrimonio da valorizzare e attualizzare ogni giorno.