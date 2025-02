Ad Alba a maggio la terza edizione dell'Academy Territoriale di Wellgranda

È aperta la terza call dell’Academy Territoriale promossa da Wellgranda | Reti di Welfare, progetto che promuove azioni di accompagnamento per il territorio finalizzate a cogliere opportunità economiche e di rete sui temi del welfare.

Wellgranda è l’azione di sistema di Fondazione CRC, realizzata in collaborazione con SocialFare | Centro per l’Innovazione Sociale, che supporta e accompagna azioni operative e strategiche di welfare, lavorando per realizzare progetti capaci di migliorare la qualità della vita dei cittadini della provincia di Cuneo, promuovendo l’inclusione, il benessere sociale e culturale delle persone.

L'edizione 2025 dell'Academy 2025 si svilupperà nell’area dell’albese per focalizzare maggiormente il proprio intervento sul territorio delle Langhe, con l’intento di proseguire quanto già attivato nelle precedenti edizioni ed intercettare nuove possibilità di sviluppo locale a tema welfare attraverso 4 aree di sfida strategiche:

● WELFARE CULTURALE E DEL PAESAGGIO, inteso come valorizzazione della 'costruzione culturale' (tangibile e intangibile) e del paesaggio come luogo di benessere, attraverso pratiche fondate su arti visive, performative e sul patrimonio culturale, e attraverso la cura degli ambienti naturali e urbani per migliorare la qualità della vita del singolo e della collettività.

● WELFARE LAVORATIVO, inteso come miglioramento dei “luoghi generativi” (luoghi di lavoro fisici e relazionali), attraverso la conciliazione del benessere psicofisico, delle ambizioni personali e delle necessità quotidiane.

● WELFARE SANITARIO, inteso come miglioramento dell’accessibilità (fisica, economica, di utilizzo dei servizi) agli “ambienti di cura” dei servizi socio-sanitari e socio-assistenziali per garantire una vita sana per tutte le persone.

● WELFARE DI COMUNITÀ, inteso come costruzione di “comunità resilienti e collaborative”, che diventano luogo di supporto e stimolo reciproco, dove ognuno contribuisce attivamente al benessere collettivo.

A CHI SI RIVOLGE L'ACADEMY

La nuova edizione si rivolge in particolare a soggetti che operano in ambito culturale, ambientale, socio-sanitario e socio-assistenziale. Il programma prevede la selezione di 25 persone che attraverso 5 giorni di workshop in presenza ad Alba, nel mese di maggio 2025, ed il coinvolgimento di esperti atema welfare e territorio, potranno conoscere le metodologie del design thinking e del design sistemico e lavoreranno sulle possibilità di intervento rispetto alle 4 sfide individuate da Wellgranda nel suo impianto generale.

I candidati dovranno essere maggiorenni, vivere e/o agire sulla provincia di Cuneo e frequentare l’Academy nella sua interezza.

È possibile inviare la propria candidatura dal 5 febbraio al 5 marzo 2025, attraverso la pagina dedicata https://wellgranda.org/open-call-academy-territoriale-alba-2025/

Coloro che saranno selezionati avranno la possibilità di lavorare in gruppi sulla base delle sfide indicate in fase di candidatura e approfondiranno linguaggi e strumenti dell’Innovazione Sociale nell’ambito del Welfare.

Verranno affrontate in maniera pratica e concreta attività di co-progettazione: dall’analisi del contesto e individuazione delle sfide/problemi, alla definizione di una Visione di Impatto, ideando soluzioni territoriali, attraverso un Social Business Model, e cenni della Teoria del Cambiamento (TOC), per la valutazione di impatto.

Per le proposte progettuali più promettenti verrà inoltre messa a disposizione la possibilità di accedere all’Academy Plus (attività prevista nell’autunno 2025), percorso aggiuntivo per dare ulteriore supporto nella definizione e prototipazione del modello di intervento proposto.

WELLGRANDA | Reti di Welfare è l’azione di Fondazione CRC, realizzata in collaborazione con SocialFare che a partire dal 2023 e fino a dicembre 2025 lavora su 3 assi di azione (Academy Territoriale, Accompagnamento Progettuale, Modellizzazione) in 4 aree di sfida per il welfare sul territorio del Cuneese (lavorativo, di comunità, sanitario, culturale e del paesaggio) coinvolgendo enti e organizzazioni del territorio e cittadinanza attiva.

WELLGRANDA | Reti di Welfare ha all’attivo due percorsi di Academy e uno di Academy Plus che hanno coinvolto oltre 40 persone, otto progetti innovativi di welfare accompagnati e sette in attivazione sull’asse di Accompagnamento Progettuale (di cui 1 da Academy Plus), quattro tavoli di lavoro permanenti con enti istituzionali del territorio sull’asse Modellizzazione.

Per maggiori informazioni e dettagli sulle prossime attività: https://wellgranda.org/.