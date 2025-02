A Borgo San Dalmazzo incontro con Emanuele Filiberto, il caposcorta di Paolo Borsellino

Venerdì 7 febbraio, ore 20.45, presso il salone della Biblioteca Civica “Anna Frank” di Borgo San Dalmazzo, incontro pubblico organizzato da Liberavoce OdV di Cuneo dal titolo “I ragazzi della scorta”.



A Borgo interverrà Emanuele Filiberto, il poliziotto che il 19 luglio 1992 avrebbe dovuto essere al fianco di Paolo Borsellino: era il giorno della strage di via D’Amelio, in cui persero la vita con il giudice palermitano anche 5 agenti della scorta, tra cui Emanuela Loi, in servizio quel giorno proprio per sostituire Emanuele Filiberto.



L’incontro è a ingresso libero fino a esaurimento posti. Per informazioni: 339 135 3708 - liberavocecuneo@gmail.com.