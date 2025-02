Savigliano, uno spettacolo-conferenza per ricordare Schiaparelli

Nuovo appuntamento a Savigliano per ricordare i 190 anni dalla nascita di Giovanni Virginio Schiaparelli. Dopo la prima conferenza “Siamo soli nell'universo: alla ricerca della vita altrove”, sabato 8 febbraio, alle 21, si terrà alla Crosà neira la serata “Armonie Barocche di tempo e spazio”.

Interverranno, tra gli altri: Flavio Losco, concertista e docente di violino barocco al Conservatorio di Nizza, Axel Pojaghi, concertista e docente di violoncello barocco al Conservatorio di Nizza, e l'astrofisico Andrea Chiavassa.

Spiegano gli organizzatori: «L'astronomia, tra le scienze più antiche, ha sempre ispirato la musica. Intervalli e distanze sono concetti centrali in entrambe: il tempo, misurato attraverso fenomeni celesti, e l’armonia, essenza musicale, uniscono questi mondi. Questo spettacolo-conferenza permetterà di far incontrare due universi nella ricerca di una definizione comune delle misurazioni del tempo e dello spazio, per mostrarne la perfetta simbiosi». L'ingresso è libero.

Inoltre, domenica 9 febbraio, alle 15.30, è in programma la prima delle due visite guidate tematiche curate dall'Ufficio turistico: “Il giovane Schiaparelli”. Il costo è di 2 euro a persona, gratis invece per chi possiede la “Cultura card”. La partenza sarà da piazza Santarosa. Per informazioni: iat.savigliano@coopculture.it.

Il cartellone di appuntamenti è co-organizzato dall'Assessorato alla Cultura del Comune di Savigliano, dall'’Osservatorio della Costa Azzurra e dall'associazione “Amici della musica”, in occasione del 50° anniversario della propria nascita.