Desiati e Mencarelli a Santo Stefano Belbo: due premi Strega per gli incontri letterari di marzo

Entra nel vivo il ciclo di incontri letterari organizzato dalla Biblioteca Civica "Cesare Pavese" di Santo Stefano Belbo che nel mese di marzo ospiterà due importanti appuntamenti, in collaborazione con la Fondazione Cesare Pavese.

Martedì 17 marzo ore 18 l'autore Mario Desiati presenterà il suo ultimo romanzo "Malbianco", edito da Einaudi, in dialogo con la formatrice e divulgatrice culturale Lara Martini. Pugliese di origine, Desiati è diventato una delle voci più riconoscibili del panorama editoriale italiano vincendo nel 2022 il Premio Strega con il romanzo "Spatriati". L'evento è organizzato in collaborazione con la Cooperativa Libraria La Torre di Alba.

[Mario Desiati nella foto di Marika Desiati]

Venerdì 27 marzo ore 18 sarà la volta dello scrittore e poeta Daniele Mencarelli che presenterà il suo ultimo lavoro edito da Sellerio, "Quattro presunti familiari", in dialogo con la giornalista Francesca Giacobino. Scrittore dallo sguardo profondo e acuto sulle dinamiche umane, Mencarelli vanta alle spalle cinque romanzi editi da Mondadori, fra cui si ricorda "Tutto chiede salvezza" del 2020, vincitore del Premio Strega Giovani, da cui è stata tratta per Netflix la serie omonima. L'incontro è organizzato in collaborazione con la libreria Il salotto di Bea di Nizza Monferrato.