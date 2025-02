Teatro civico di Caraglio: andrà in scena "Tremotino"

Domenica 9 febbraio alle ore 16:30 al Teatro Civico di Caraglio (CN) per “A Teatro e poi Merenda”, la rassegna dedicata alle famiglie, andrà in scena TREMOTINO, della compagnia teatrale FdC Teatro, che opera fra Torino e Gravina di Puglia. Lo spettacolo è liberamente ispirato all’omonima fiaba del Fratelli Grimm utilizza le tecniche del teatro d’attore mescolate sapientemente al teatro di figura per raccontare una storia di scoperta e cambiamento e messa in discussione dei concetto di buono, cattivo, eroe. In scena abbiamo Elisa Mina e Amos Mastrogiacomo, e il testo e la regia sono di Amos Mastrogiacomo.

TRASMUTAZIONI è la stagione teatrale organizzata da Santibriganti Teatro nei tre teatri civici di Caraglio, di Busca e di Dronero.

Auridice è una fanciulla, grande lavoratrice, con tanti sogni riguardanti il mondo nobile e reale. La fanciulla riceve una chance dal re di diventare sua sposa, ma le bugie del padre mettono in serio pericolo il suo futuro. Una strana e bizzarra creatura, però, sembra in grado di toglierla dai guai.

Tremotino è sempre stata una delle creature più affascinanti e meno conosciute dei Fratelli Grimm, una creatura tanto potente ma anche tanto sola. Attraverso questo spettacolo gli si dà voce e anche forma, con un pupazzo, analizzando così il tema della fiaba: “Chi è il cattivo e chi l’eroe?”

In un mondo come quello che stiamo vivendo in cui la figura genitoriale controlla minuziosamente quello che può fare o sapere il proprio bambino, il nostro obiettivo è quello di attivare il pensiero del minore attraverso una storia colorata e semplice, che li faccia riflettere su chi sono le persone intorno a loro. Nei cartoni c’è un cattivo perché è cattivo, e un buono perché è buono. Ma cosa decreta questa caratteristica? Spesso la prima impressione, cioè come si presenta. Nella vita reale, invece, una volta che si impara a conoscere qualcuno, si cambia persino la propria opinione.

Questa storia tratta liberamente dalla favola dei Fratelli Grimm racchiude perfettamente questo pensiero di cambiamento.

La compagnia FdC Teatro da ottobre 2013 ha calcato numerosi palcoscenici e ha collaborato a progetti come “Fuori dal(la) Comune” grazie all’incontro, tra i banchi di scuola, di venti ragazzi amanti del teatro. Da febbraio 2022 "FdC Teatro" comincia la sua attività professionale, impegnandosi in attività sociali e di spettacolo, dando l’opportunità ad enti e gruppi non formati di avere una casa che li permetta di esibirsi. Dal 2024 co-gestisce la rassegna teatrale per famiglie di Castiglione Torinese.

Santibriganti Teatro continua il suo percorso inclusivo e ramificato con un cartellone di una ventina di spettacoli scrupolosamente selezionati per i tre teatri civici, di Caraglio, Busca e di Dronero, a partire dal 9 novembre 2024 fino a fine maggio 2025. Titoli tout public e per le famiglie, non di pura evasione, ma di impegno, per l’ambiente, i diritti, le donne, gli immigrati, i diversamente abili, la memoria. Si tratta di teatro però, non di comizi, non di lezioni, dove il bello e l’utile passano anche attraverso il divertimento e la risata.



Ed è così che si concretizza Il Teatro Fa Il Suo Giro attraverso Tre Teatri e Una Grande Stagione grazie alla nuova stagione dal titolo TRASMUTAZIONI. Un progetto sostenuto dalla Fondazione CRC, dalla Fondazione CRT e dalla Regione Piemonte.

Ai nuovi spettatori e al pubblico affezionato i Sindaci e gli Assessori alla Cultura di Caraglio, di Busca e di Dronero insieme a Santibriganti Teatro augurano una buona stagione!

La stagione teatrale 2024/2025 “Trasmutazioni” dei Teatri Civici di Caraglio, Busca e Dronero, organizzata da Santibriganti Teatro, è stata realizzata con il sostegno del Comune di Caraglio, del Comune di Busca e del Comune di Dronero, della Fondazione CRC della Fondazione CRT e della Regione Piemonte. In collaborazione con Torino Fringe Festival, In-Box Verde, ARCI, Terres e Teatranza. Santibriganti Teatro aderisce al Comitato Emergenza Cultura.

Biglietti

