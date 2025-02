Nuovi infissi per il municipio di Moretta

Porte e finestre nuove per il municipio di Moretta.

Sono in corso in questi giorni i lavori di sostituzione degli infissi esterni affidati alla ditta “Rovetto” di Villafranca Piemonte. L’intervento rientra nel piano di contributi destinati all’efficientamento energetico ottenuto dalla Città di Moretta alcuni anni fa.

«Negli anni scorsi – ricorda il sindaco Gianni Gatti – ci siamo concentrati sulla sostituzione della lampade dell’illuminazione pubblica e sull’efficientamento energetico di locali pubblici. Quest’anno tocca al municipio, con la sostituzione degli infissi con altri, sempre con telaio in legno per mantenere la storicità del luogo, ma ad alto profilo di isolamento termico».

L’importo dell’appalto è di 64 mila euro. La sostituzione degli infissi è l’ultimo tassello di una serie di interventi che, negli ultimi anni, hanno riguardato il municipio, come la sostituzione degli arredi, la riqualificazione dell’ingresso, l’efficientamento energetico dell’illuminazione interna. Prossimo obiettivo è il rifacimento del tetto: il Comune ha partecipato ad un bando ministeriale piazzandosi in ottima posizione ed è in attesa dei finanziamenti.