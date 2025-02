Una "super partecipata" per la gestione delle farmacie e dei parcheggi di Cuneo? Boselli chiede chiarezza

Una “super società partecipata”, una multiservizi completamente pubblica destinata alla gestione diretta di diversi servizi tra cui quelli delle Farmacie comunali e dei parcheggi, per arrivare all’energia, ai rifiuti e anche al tanto discusso Miac. Sembra essere questo il progetto dell’amministrazione comunale cuneese, come riportato nelle indiscrezioni rese pubbliche recentemente da un settimanale locale cittadino.

Indiscrezioni che hanno scatenato l’immediata reazione del capogruppo degli Indipendenti Giancarlo Boselli, che ha depositato una specifica interrogazione in merito: “Ad oggi la sindaca non ha mai portato a conoscenza del Consiglio comunale né delle commissioni consiliari competenti una tale ipotesi – scrive nel testo del documento -, nonostante la situazione delle società partecipate abbia occupato gran parte delle recenti discussioni sul bilancio dell’ente”.

“L’eventualità avrebbe forti ripercussioni sugli assetti delle società partecipate, e anche conseguenze molto rilevanti su questioni aperte e anche in corso di definizione” conclude Boselli.

L’interrogazione chiede alla sindaca di riferire urgentemente in sede di commissione e di informare il Consiglio sul caso. Inoltre, di conoscere le ragioni che hanno spinto la sindaca a non condividere la proposta nelle sedi opportune in modo chiaro e trasparente, essendo questione di così ampio rilievo.

Se ne parlerà nelle serate, di Consiglio appunto, di lunedì 24 e martedì 25 febbraio.