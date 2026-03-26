Savigliano: attivo il servizio di assistenza al calcolo dell'Imu 2026

È attivo da alcune settimane ed andrà avanti fino al prossimo 3 giugno il servizio di rilascio dei conteggi Imu per l’anno 2026, tramite richiesta da inviare all'indirizzo tributi@comune.savigliano.cn.it.
Per le domande che arriveranno in Municipio successivamente al 3 giugno, l'Ufficio tributi provvederà nel minor tempo possibile, ma non si garantisce il riscontro entro la scadenza del 16 giugno.
Il Comune di Savigliano ricorda che il ritiro dei conteggi allo sportello, qualora necessario, dovrà essere concordato con l'Ufficio tributi telefonando ai numeri 0172/710237-225-209.
«Non potranno essere rilasciati conteggi – evidenziano dal Municipio – in assenza dell'eventuale aggiornamento catastale delle proprietà (come compravendite e variazioni dei 15 giorni precedenti, denunce di successione ancora non presentate all'Agenzia delle Entrate ecc...). I conteggi non potranno inoltre essere rilasciati a soggetti terzi in assenza di delega rilasciata al richiedente, con documento di identità».