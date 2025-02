Alba: due sanzioni per abbandono di rifiuti e controlli nei locali commerciali

La sicurezza cittadina è al centro delle ultime operazioni condotte dalla Polizia Municipale di Alba, con interventi mirati su più fronti: dai controlli nella zona stazione, al contrasto dell'abbandono dei rifiuti, fino alle verifiche sulle attività commerciali.

I controlli nei pressi della zona stazione hanno portato all’identificazione di due persone senza fissa dimora, accompagnate presso le strutture di accoglienza. Questa misura rientra in un piano di monitoraggio che mira a prevenire situazioni di disagio e garantire maggiore sicurezza nelle aree sensibili della città.

Parallelamente, continua la lotta contro l'abbandono di rifiuti. Grazie all’utilizzo di telecamere di sorveglianza e fototrappole, sono stati individuati e sanzionati due trasgressori nelle zone di via De Gasperi, corso Piave e Piana Biglini.

Sul fronte delle attività commerciali, gli agenti hanno effettuato verifiche su un negozio di generi alimentari in zona Mussotto, riscontrando irregolarità in materia di occupazione abusiva di suolo pubblico e norme igienico-sanitarie. "Abbiamo trasmesso una segnalazione al Sindaco per l’emissione di un’ordinanza di chiusura temporanea dell’esercizio. È fondamentale che tutte le attività rispettino le regole per tutelare i consumatori e la città", ha concluso il comandante della polizia municipale Antonio Di Ciancia.