Cuneo: prevista neve nel weekend, il Comune raccomanda attenzione ai divieti di sosta per la pulizia strade

Visto l'imminente arrivo di precipitazioni nevose previste per l'intero fine settimana, il Comune di Cuneo ricorda alla cittadinanza l’obbligatorietà dell’uso degli pneumatici invernali (o di catene) su tutto il territorio comunale. La sicurezza stradale è una priorità, e l'utilizzo di equipaggiamenti adeguati è fondamentale per affrontare le condizioni meteorologiche avverse in maniera sicura e responsabile.

Inoltre, viene raccomandato ai cittadini di rispettare i divieti di sosta istituiti per consentire le operazioni di pulizia strade da parte degli spazzaneve. Questi interventi sono essenziali per mantenere le strade percorribili e ridurre al minimo i disagi causati dalle nevicate. Un comportamento avveduto, oltre a evitare spiacevoli sanzioni, rende più rapido ed efficiente il lavoro degli operatori.

La medesima attenzione va prestata anche ai divieti di sosta posizionati con segnaletica fissa nelle aree mercatali, cruciale per garantire il normale svolgimento delle attività commerciali.