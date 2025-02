A Coumboscuro (Monterosso Grana) primo incontro con l’anteprima letteraria “SUEMI DE LUNO”

Le veià presso la Escolo del “Magistre” a Coumboscuro, riprendono per la sezione inverno /primavera 2025 poesia, musica e arte.

Primo incontro a S Lucio de Coumboscuro (Monterosso Grana) venerdì 7 febbraio ore 21.00. Questa serata dà naturale continuità alla grande affermazione popolare del film di Sandro Gastinelli “Darreire l’oursiount”, che racconta straordinaria avventura della scuola del “Magistre” Sergio Arneodo. Infatti nella stessa storica aula, fucina letteraria, venerdì sera si rinnoverà nella sua forza creativa più caratterizzante, per via della presentazione in anteprima della raccolta poetica “Suemi de luno / Sogno di luna”.

L’autrice è Barbara Soldà, che proprio nella piccola scuola di Coumboscuro è stata forgiata alla creazione lirica, sulle orme dei tanti allievi / scrittori che qui hanno prodotto opere in prosa, poesia e teatro. L’edizione testimonia la vitalità della creazione letteraria in lingua provenzale apina, di cui l’autrice si serve in modo semplice e naturale con registi ed immagini che vanno ben oltre le semplici impressioni emotive. “La lingua è specchio dell’anima” rimarcava spesso il Magistre Arneodo in tanti interventi sulla didattica formativa dei ragazzi. Questa antologia ne porta piena testimonianza, restituendo vitalità contemporanea alla nobile ed antica lingua provenzale, che si fece conoscere al mondo proprio attraverso il trobar, i versi dei trovatori che hanno attraversato mille anni della storia d’Europa.

Un tempo fortunato e creativo per gli allievi della “Escolo”: infatti a poco più di un anno dall’uscita dell’apprezzata edizione di racconti e poesia di Piera Rosso “Quando i frassini mettono le foglie”, oggi con “Suémi de luno”, un’altra allieva della “Escolo” approda ad una raccolta editoriale. Testimonianza oggi rara, che pone la letteratura delle nostre valli quale voce autentica e viva, che riesce superare, ad andare agevolmente “Darerreire l’ourisount”, oltre gli orizzonti.



PROSSIMI INCONTRI INVERNO / PRIMAVERA 2025

21 marzo – MAURIS - musica e attualità del cantautore nizzardo più amato dagli emigranti piemontesi

18 aprile – BERNARD DAMIANO – Enrico Perotto - Mistero e bellezza nell’opera dell’artista di Coumboscuro a 100 dalla nascita e 25 dalla morte.

Vista la ristrettezza del locale, i posti sono limitati.

Le “veià ” si chiudono con una tavolata a cui i partecipanti potranno contribuire, portando bevande o piatti dolci o salati… ed una “asquio”, un pezzo di legno, come hanno sempre fatto gli allievi d’un tempo, per riscaldare le aule delle scuole di montagna.



