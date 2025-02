In partenza a Dronero un corso gratuito di fotografia per giovanissimi dai 7 agli 11 anni

Inizierà il prossimo giovedì 13 febbraio, dalle ore 14:30 alle ore 18:30, presso la Sala Milli Chegai di Dronero un corso gratuito di fotografia con Fred Cigno. Sei appassionanti incontri rivolti a giovanissimi dai 7 agli 11 anni d’età, per apprendere i valori dello scatto, la creazione e l'immaginazione, usando la pratica artistica per sviluppare anche un piccolo progetto collettivo.



Fred Cigno è un fotografo, amante del lento processo della fotografia su pellicola. Dopo gli studi all'Accademia di Belle Arti ha indirizzato i suoi interessi verso l'arte e il documentario, specializzandosi in fotografia analogica e stampa in camera oscura. La sua ricerca ruota attorno alle connessioni tra l'essere umano, il tempo e la natura, reinterpretando la fotografia documentaria con un linguaggio personale e introspettivo.



Gli appuntamenti successivi del corso saranno il 20 e 27 febbraio, poi il 6, 13, e 20 marzo. L'attività è gratuita previo pagamento dell'abbonamento annuale a Dfactory.



Iscrizioni su Eventbrite: https://www.eventbrite.com/e/1140852984989?aff=oddtdtcreator oppure via mail scrivendo a dfactory.zone@gmail.com



L'evento è organizzato all'intero del Progetto D-Factory, promosso dal Comune di Dronero, in collaborazione con Noau | Officina Culturale, Cooperativa Momo, la Parrocchia SS: Andrea e Ponzio, l'Istituto Comprensivo di Dronero, con il contributo di Fondazione CRC