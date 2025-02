Iniziati i lavori per la posa della fibra ottica a Perlo

Sono iniziati negli scorsi giorni a Perlo i lavori per la posa e l’installazione della fibra ottica nel Comune di Perlo.

In una prima fase interesseranno la zona del municipio e poi tutte le altre utenze che vorranno allacciarsi al servizio.

“Un intervento molto importante - spiega il sindaco, Lorenzo Benzo - questa è una fase che porterà nuovi servizi nel nostro paese e consentirà un migliore utilizzo della connessione internet, utile sia per i giovani e lo studio, ma anche per chi lavora in smart working. Garantire servizi è fondamentale per consentire alle persone di vivere e lavorare nei paesi montani e di valle”.