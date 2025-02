Racconigi: consegnati i lavori per la mitigazione dei problemi di allagamento

Sono ufficialmente iniziati i lavori per la realizzazione del progetto di mitigazione dei problemi di allagamento nella zona sud dell’abitato di Racconigi. Con la consegna formale all’azienda appaltatrice, la TMG s.p.a. avvenuta giovedì 30 gennaio, prende avvio un intervento strategico volto a migliorare la sicurezza idraulica del territorio, con un investimento complessivo di 2.400.000 euro.

Il progetto, approvato con delibera del 2022 e finanziato con fondi del Ministero dell’Interno, prevede una serie di interventi mirati per risolvere criticità che da tempo affliggono la zona sud città. I lavori comprendono la riqualificazione e l’adeguamento della rete di canalizzazione esistente, con interventi specifici sulla Strada Comunale del Canapile, sulla S.P. 20 e in altri punti critici. Saranno installate nuove tubazioni di diametro variabile per migliorare il deflusso delle acque, mentre i fossi esistenti verranno intercettati e ottimizzati per una gestione più efficace delle acque piovane. Verranno inoltre realizzate nuove caditoie, manufatti e paratoie per garantire una corretta regimentazione delle acque meteoriche e ridurre il rischio di allagamenti.

Grande soddisfazione del sindaco di Racconigi, Valerio Oderda, che dichiara: “Questo intervento rappresenta un passo concreto per la sicurezza e la vivibilità della nostra città. Da tempo i cittadini della zona sud segnalavano problematiche legate agli allagamenti, e oggi possiamo finalmente dare una risposta concreta. Grazie a questo progetto, finanziato con risorse statali, renderemo il nostro territorio più sicuro, migliorando la qualità della vita per tutti.”

I lavori proseguiranno nei prossimi mesi con l’obiettivo di ridurre al minimo i disagi per i residenti e garantire una rapida esecuzione delle opere.