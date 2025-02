Istituto Diagnostico Athena: a sei mesi dall'apertura implementa i suoi servizi con nuove specialità

A soli sei mesi dall'apertura, in corso Gramsci a Cuneo, l'Istituto Diagnostico Athena ha implementato le aree specialistiche. Un processo in continua evoluzione grazie alle nuove collaborazioni intramoenia attivate con numerosi professionisti dell'Azienda ospedaliera S.Croce e Cuneo di Cuneo.

Novità che si aggiungono ai servizi per tutta la diagnostica di base (Risonanza Magnetica ad alta intensità di campo di 1,5 tesla, Tac ad Alta Definizione da 128 banchi, Radiologia tradizionale, Mammografia, Ecografia e Densitometria ossea o Moc).

Sono stati introdotti esami con mezzo di contrasto per la Risonanza Magnetica e Tac per tutti i distretti, dall'encefalo alla mammella.







Particolare attenzione è riservata al “percorso donna” per la prevenzione dei tumori, dal senologo al chirurgo.



Con queste scelte il centro diagnostico intende affermarsi come riferimento nel cuore della città per offrire ai cittadini l'accesso a visite ed esami di alto livello e massima affidabilità in tempi ridotti, contando su tecnologie di ultima generazione.



Il percorso senologico ha inizio con l'esecuzione di mammografie ed ecografie da parte delle senologhe Grazia Giovinazzo e Ilaria Mondino, rispettivamente operanti presso gli ospedali di Cuneo e di Mondovì.



A completare il percorso è possibile sottoporsi a visita senologica dal noto chirurgo oncoplastico, ricostruttivo e cosmetico del seno Riccardo Bonomi, arrivato all'ospedale di Cuneo dopo vent'anni di esperienza maturata a Liverpool, in Inghilterra. E ora disponibile anche presso l'istituto Athena.

“Da due mesi abbiamo iniziato le risonanze alle mammelle sia per lo studio delle lesioni mammarie (tumori) sia per lo studio delle protesi – spiega il dr. Marco Mannino, neurochirurgo e direttore sanitario dell'Istituto Diagnostico Athena - . Per casi in cui non si sia in possesso dell'impegnativa, per l'esecuzione dell'esame diagnostico è possibile richiedere una mia consultazione oppure del direttore tecnico”.



Tra i servizi specialistici e relativi alla prevenzione dei tumori nella donna, presso l'istituto, è possibile affidarsi ai professionisti Maria Luisa Bovetti e Carmine Calidona con cui effettuare visite ginecologiche e ostetriche, potendo sottoporsi a pap test, ecografia ostetrica e ginecologica.







Passando alla Terapia del dolore l'Istituto Diagnostico Athena conta sull'attività dell'anestesista esperto in terapia antalgica Evangelos Panagiotakos. Di recente ha però ampliato l'offerta con l'attività del dr. Angelo Cifariello, anestesista e terapista del dolore operante presso il nosocomio cuneese.

Ambito che spesso si interfaccia con la Neurochirurgia, specialità del direttore sanitario Marco Mannino, per il quale è possibile prenotarsi per visite neurochirurgiche.





Anche per la Cardiologia sono state avviate nuove attività disponibili alle prenotazioni. Il dr. Andrea Falcetta esegue elettrocardiogrammi ed ecocardiografie con relativa visita cardiologica post esame diagnostico. Il dr. Paolo Scovazzi presta la sua attività per visite specialistiche e si occupa di tutta la diagnostica vascolare fra cui ecocolordoppler degli arti superiori e inferiori, lo studio delle varici, lo studio delle carotidi, lo studio dell'aorta.



Gli specialisti disponibili presso l'istituto Athena si sono arricchiti della professionalità dell'endocrinologo Umberto Goglia e dell'ortopedico Piero Anselmi.





La diagnostica della tiroide attraverso l'ecografica può essere eseguita dal direttore tecnico Paolo Sibona, o dalle d.sse Elena Vinai e Antonella Francini.