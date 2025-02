Statistiche sui fondi Portugal Golden Visa 2024-2025

L'opzione di investimento del Portugal Golden Visa Fund è aumentata di popolarità in quanto è stata il mezzo principale per l'ottenimento della residenza portoghese nel 2024, che era uno dei suoi punti salienti. Questo è diventato un momento cruciale per l'iniziativa del Portugal Golden Visa. Dopo che gli investimenti immobiliari erano stati eliminati dal programma Portuguese Golden Visa come opzione di investimento valida, l'attenzione del programma si è concentrata sui fondi, che hanno continuato ad attirare un'ampia gamma di investitori internazionali. Questo cambiamento significativo non solo ha modificato il panorama della migrazione degli investimenti, ma ha anche evidenziato l'ascesa del Portogallo come centro per investimenti responsabili e di spicco a livello internazionale.

Gli investitori di Portugal Golden Visa stanno agendo in modo strategico

Le tendenze nella raccolta di fondi indicano che gli investitori in Portugal Golden Visa stanno diventando sempre più competenti e strategici. Tuttavia, la dimensione tipica di un capitale investito è ancora di 500.000 euro.

La stabilità politica è la chiave

Molti individui con un elevato patrimonio netto, soprattutto statunitensi, considerano il Portogallo come un potenziale “piano B” sia per la stabilità finanziaria che per la mobilità internazionale, e si prevede che la fiducia degli investitori aumenti con il miglioramento della situazione politica portoghese e il consolidamento delle normative sul Golden Visa.

I settori resilienti sono da preferire

Con l'evolversi del quadro finanziario, settori che includono l'energia rinnovabile, gli alberghi e la sanità stanno diventando sempre più attraenti per gli investimenti. Questi settori offrono rendimenti consistenti e promuovono l'espansione economica del Portogallo.



La demografia degli investitori sta cambiando

I gestori di fondi segnalano un forte aumento della domanda da parte di investitori statunitensi, britannici e turchi, secondo il Portugal Golden Visa Funds Report pubblicato da Get Golden Visa. In alcuni fondi, gli investitori americani portano oltre il 60% del capitale. Pertanto l'attenzione si è spostata su di loro. La situazione geopolitica ha avuto un impatto significativo sulla domanda, in particolare l'incremento delle tasse nel Regno Unito e gli eventi che hanno seguito le elezioni negli Stati Uniti.



Cosa ci si aspetta per il 2025: si prevede che il 2025 si svilupperà sullo slancio dell'anno precedente, ora che i miglioramenti legislativi e normativi sono ben consolidati.

Il Portogallo occupa una posizione strategica nel mondo degli investimenti

Dando priorità agli investimenti sui fondi, il Portogallo è all'avanguardia nella migrazione responsabile degli investimenti. I fondi provenienti dai Golden Visas stanno sostenendo lo sviluppo regionale, l'ammodernamento delle infrastrutture e la sovvenzione di importanti imprese.



Secondo Bruna Casagrande di Antas da Cunha, gli investitori sono sempre più preoccupati di proteggere il proprio capitale e prediligono i fondi che offrono una liquidità adeguata per pagare tutti i costi legati al Golden Visa. Questo suggerisce che c'è una crescente necessità di fondi gestiti professionalmente e ben strutturati che offrano sia stabilità finanziaria sia la possibilità di richiedere la residenza con facilità. I fondi Golden Visa sono in una buona posizione per far convergere le ambizioni degli investitori con gli obiettivi di crescita economica del Portogallo, soddisfacendo questi standard.

Un futuro guidato da creatività e forza d'animo

Il programma Portugal Golden Visa modificherà la sua strategia in futuro per dare priorità all'apertura e alla conformità rispetto agli obiettivi economici nazionali. Con l'avvicinarsi del 2025, il successo del programma dipenderà dalla sua capacità di trovare un equilibrio tra gli obiettivi degli investitori e lo sviluppo sostenibile.

Si consiglia agli investitori di scegliere gestori di fondi con una vasta esperienza e una strategia di investimento ben definita che tenga conto delle particolari opportunità e sfide presentate dal mercato portoghese nel 2025. Alla luce degli attuali sconvolgimenti politici e sociali a livello globale, il programma Golden Visa rappresenta un'ottima opportunità per proteggere il proprio patrimonio e ottenere la residenza in un luogo più stabile. Questo approccio garantisce sia il posizionamento strategico che la stabilità finanziaria di fronte all'incertezza.

Per gli investitori che cercano un connubio tra opportunità finanziarie e vantaggi personali, i fondi Portugal Golden Visa continuano a rappresentare un'opzione convincente. Con l'evoluzione del mercato, il programma rimane uno strumento fondamentale per la diversificazione degli asset, la crescita economica e la mobilità mondiale