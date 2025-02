Un nervo nel piatto non ferma Simone Grazioso: il langarolo supera ancora il Pressure Test e resta in corsa per la vittoria finale di MasterChef

Sempre sull'orlo del precipizio, ma ancora salvo. Questo ormai il mantra che accompagna Simone Grazioso, il 36enne impresario edile di La Morra da quando è entrato nella cucina di Masterchef 14. È successo anche nell'ultima puntata andata in onda ieri sera, giovedì 6 febbraio, su Sky Uno.

Giudicato in modo neutro il piatto costruito da Grazioso nella prima prova della Mistery Box, dove non è stato chiamato né tra i migliori ma neppure tra quelli peggiori, al secondo gradino della gara il provocatorio Simone ha passato indenne l'Invention Test, prova nella quale doveva cucinare un piatto i cui ingredienti principali erano il bacon e la passata di pomodoro: anche in questo caso Grazioso è andato avanti senza infamia né lode.

Poi la consueta prova in esterna, che stavolta si giocava al Museo di Arte Moderna e Contemporanea di Rovereto, nel Trentino.

Gli otto concorrenti rimasti sono stati divisi in tre brigate da due persone, che dovevano cucinare al meglio un piatto ispirato a tre quadri diversi. Simone Grazioso è stato abbinato alla vulcanica Katia, altro carattere dominante del programma, da parte del vincitore della prova precedente, con l'intenzione di far "scoppiare la coppia". Riuscendoci.

L'albese e la compagna hanno presentato alla giuria un piatto ispirato al futurismo, che prendeva spunto dal quadro "Movimento d'uccello" di Fortunato Depero, portandolo davanti ai giudici con il nome di "Espressionismo nel piatto": tutt'altra cosa. Inesistente la presentazione, anche nei sapori e nella tecnica il lavoro dei due concorrenti è stato giudicato il meno bello (e buono), mandandoli entrambi al Pressure Test.

Qui Grazioso, ormai abituato a dover affrontare la terribile prova finale, ha cambiato strategia provando a fare il compitino, ma il suo "Collare di ombrina" non è risultato gradevole ai tre giudici del programma. Cosa più grave, Giorgio Locatelli ha trovato nel piatto un pezzo di pesce con il nervo. La fortuna dell'albese è stata quella di avere "avuto un'idea", rispetto al disastro fatto dall'altro concorrente Gianni, che ha dovuto lasciare la cucina per sempre.

Salvo ancora Simone Grazioso, che tornerà sugli schermi di SkyUno giovedì prossimo 13 febbraio: nella cucina di Masterchef sono rimasti in sette.