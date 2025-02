Brondello avrà una piazza dedicata ai Martiri delle Foibe

Un 10 Febbraio particolare per il Comune di Brondello.

Proprio nei giorni dedicati alle celebrazioni per il Giorno del Ricordo dedicato alla memoria delle Foibe e degli esuli giuliano-dalmati, arriva l'ok della prefettura che permetterà all'amministrazione del sindaco Paolo Radosta di creare una piazzetta dedicata alla loro memoria.

"Da alcuni mesi abbiamo inoltrato la domanda per ricevere il permesso di creare uno spazio cittadino dedicato. Siamo felici che, proprio in questi giorni, sia arrivata la risposta. Il Comune ha aderito al progetto "panchina tricolore" del Comitato X Febbraio, e sarà nostra cura nel prossimo periodo sviluppare l'area selezionata, all' inizio di via Villa" - spiega il sindaco Paolo Radosta-. "Speriamo di poter procedere all'inaugurazione di questo spazio in tempi brevi, regalando così a Brondello ed a tutto il saluzzese (dove ancora oggi è assente) uno spazio per ricordare e commemorare la memoria delle vittime delle Foibe".