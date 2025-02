Medaglia ufficiale dal Senato della Repubblica per il Concorso Nazionale di Chitarra “Ansaldi”

È pervenuta dal Senato della Repubblica la medaglia ufficiale per la premiazione del primo concorrente vincitore della categoria “Giovani concertisti” al Concorso Nazionale di Chitarra “sac. M.° Giovanni Ansaldi”, organizzato dall’onlus “col. Giuseppe Cordero Lanza di Montezemolo”.

È la più alta attestazione di istituzioni alla manifestazione musicale classica, che dal 1977 si ripete nel monregalese, per individuare eccellenze assolute tra i chitarristi italiani. La manifestazione fin dalla prima edizione si è qualificata non sul numero di iscritti, bensì sulla elevata sensibilità degli iscritti verso i programmi musicali mondiali di particolare impegno. Solo i più validi laureati di Conservatorio e studenti degli stessi istituti musicali ottengono la approvazione delle selezionate commissioni di esame.

La onlus intende proseguire per consentire al monregalese di disporre di uno strumento molto vantaggioso non solo sul piano artistico, ma pure turistico e spera di trovare, come in passato, gli opportuni sostegni.

Per intanto sono disponibili coppe consegnate in passato dai famigliari del cav. Luigi Caldano, che rientrò nell’ambito degli organizzatori per parecchi anni prima della scomparsa, ed inoltre dal Comune di Torre Mondovì, dalla Città di Garessio, dalla famiglia Cugnod(per memoria del m.° Luigi e del sac. Giovanni), dalla fam. Battaglia in ricordo dell’ing. Carlo Giuseppe, che sostenne questa come altre iniziative classiche, dal Lions Club di Carrù-Dogliani. Anche s.e. il Prefetto di Cuneo ha disposto per una targa ufficiale, mentre hanno assicurato volumi d’arte e turismo il Consiglio della Regione Piemonte, la Città Metropolitana di Torino, l’Atl di lba e Roero, la Fondazione della Cassa di risparmio di Savigliano.

Generi vari sono stati promessi dalla Cantina Monsignore di Vicoforte, dalla Acqua di Calizzano, dal Consorzio Raschera. Quanto prima verrà presentata, con un Saggio di vincitori delle edizioni passate, all’Antico Palazzo di Città di Mondovì, l'edizione 2025, fissata per i giorni 25-26-27 aprile 2025.