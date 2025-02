Calcio femminile: la Freedom scivola in casa contro la Res Women

Si ferma dopo tre risultati utili la serie positiva della Freedom FC Women: le biancoblu scivolano in casa contro la Res Women, pagando a caro prezzo un brutto secondo tempo. Non basta alla compagine di mister Mauro Ardizzone una prima frazione praticamente dominata ed in costante controllo del gioco, pur senza reti: nella ripresa, la formazione ospite punisce e porta a Roma tre punti pesanti per la corsa salvezza. Passo indietro quindi, almeno per 45’, per le piemontesi rispetto alle recenti uscite, e non centrata la missione continuità.

Al “Paschiero” la Freedom si presenta con l’ormai canonico 4-1-4-1: in porta Korenciova, difesa con Maffei, Brscic, Stankova e Giuliano; capitan Devoto play basso, in mediana Bison, Pasquali, Zanni ed Harvey; Semanova punta centrale. 3-5-2 invece per la Res: fra i pali Zaghini, retroguardia composta da Simeone, l’ex Giatras e Varriale; a centrocampo Novelli, Ikeguchi, Iannazzo, Pezzi e Pezzotti; davanti tandem Palombi-Montesi.

Parte meglio la formazione cuneese: al 5’ Semanova ruba palla a Giatras sulla trequarti e scatta centralmente verso la porta, venendo stesa dallo stesso difensore. Per l’arbitro basta il giallo. Al 13’ grande affondo di Harvey a destra e cross basso: sul secondo palo ci arriva Bison che batte a rete, Zaghini salva sulla linea. Ancora protagonista la stessa Bison, fra il 17’ ed il 19’, prima con una conclusione secca dal limite, sull’esterno della rete, poi con una penetrazione da sinistra: accentratasi dal fondo, la giocatrice non riesce a dare forza al tiro. Al 26’ azione insistita della Freedom: traversone da sinistra di Giuliano, che pesca Harvey la quale, in piena area, non controlla la sfera, permettendo la presa a Zaghini. Nel resto del primo tempo, la compagine biancoblu fa la gara nella metacampo avversaria, non trovando il guizzo vincente.

La ripresa si apre con l’ingresso di Fracaros per Semanova ed è proprio l’esterno ex Napoli a crossare da sinistra, trovando Maffei, la quale manda a lato calciando di prima intenzione. Poco a poco, la Res prende campo, giocando con maggiore aggressività: al 69’ Palombi parte in contropiede e mette in mezzo per Montesi, che costringe al miracolo Korenciova, brava a deviare in corner con i piedi la conclusione a distanza ravvicinata.

E’ il preludio al gol che arriva al minuto 74’: Boldrini, entrata in campo nella ripresa, anticipa tutti girando di testa uno spiovente da destra e portando in vantaggio le ospiti. La Freedom prova a gettarsi in attacco alla ricerca del pari ma rischia a 3’ dal 90’ quando Korenciova salva ancora la propria porta sul tiro dai 16 metri di Massa. Al 90’ la Freedom protesta: Micheli viene colpita al volto in area, l’arbitro lascia correre. L’ultimo sussulto della partita arriva in pieno recupero quando Adugbe sguscia in area da sinistra, converge e calcia, venendo murata. Finisce 0-1: la Freedom FC Women tornerà al “Paschiero” domenica 16 febbraio quando ospiterà l’Hellas Verona.

FREEDOM FC WOMEN-RES WOMEN 0-1

Rete: 74’ Boldrini (R)

FREEDOM FC WOMEN (4-1-4-1): Korenciova, Maffei (87’ Adugbe), Brscic, Stankova, Giuliano; Devoto, Bison, Pasquali (71’ Micheli), Zanni, Harvey (56’ Dicataldo); Semanova (45’ Fracaros). A disp. Marenco, Borello, Coda, Morini, Aime. All. Ardizzone.

RES WOMEN (3-5-2): Zaghini, Simeone, Giatras, Varriale; Novelli S. (64’ Clemente), Ikeguchi, Iannazzo, Pezzi (64’ Boldrini), Pezzotti; Montesi, Palombi (75’ Massa). A disp. Maurilli, Liberati, Massimi, Marino, Novelli G., Nash. All. Ruggeri.

Arbitro: Santeramo di Monza (Adinolfi di Salerno ed Infante di Battipaglia)

Ammonite: Giatras, Montesi (R). Note: espulso Morelli (R) dalla panchina