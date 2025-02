FAI Cuneo organizza un incontro formativo sul rinnovo del CCNL per il settore Logistica, Trasporto Merci e Spedizione

La FAI Cuneo - Tuttoservizi organizza un importante incontro di formazione dedicato agli autotrasportatori per analizzare e approfondire le novità introdotte dal recente rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) per il settore Logistica, Trasporto Merci e Spedizione, siglato il 6 dicembre 2024. L'evento si terrà venerdì 14 febbraio 2025 alle ore 16:30 presso la sala riunioni della Tuttoservizi sita in via Benessia 7 (Madonna dell'Olmo) a Cuneo.

I partecipanti potranno ricevere informazioni puntuali e dettagliate sulle nuove disposizioni contrattuali e sulle prospettive future per il comparto.

Il consulente dott. Corrado Caviglia guiderà la sessione e affronterà i seguenti argomenti: le novità del nuovo CCNL, con un'analisi approfondita delle principali modifiche e aggiornamenti previsti dal contratto rinnovato, con particolare attenzione a retribuzioni, orari di lavoro, normative sulla sicurezza e diritti dei lavoratori. Verrà inoltre analizzata l'importanza della collaborazione tra la FAI e il Governo per garantire l'efficace implementazione del contratto e migliorare la competitività del settore.

Partecipare all’incontro offrirà agli autotrasportatori la possibilità di chiarire dubbi e ricevere informazioni operative direttamente da un esperto del settore. La formazione continua è fondamentale per rimanere competitivi in un contesto in continua evoluzione come quello del trasporto merci e della logistica.

L'incontro è gratuito e aperto a tutti gli operatori del settore. Per iscriversi o ottenere maggiori informazioni, contattare la segreteria organizzativa di FAI Cuneo - Tuttoservizi via email a info@faicuneo.it