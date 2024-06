Torna il maltempo sulla Granda: nel pomeriggio grandine e allagamenti da “allerta gialla”

Nuova segnalazione di allerta gialla da parte di Arpa Piemonte per quanto riguarda il territorio della provincia di Cuneo: nel pomeriggio di oggi (mercoledì 4 giugno) si prevedono, su pianure e zone limitrofe, temporali forti associati a grandinate e forti raffiche di vento, che dai rilievi alpini si muovono verso le pianure nel corso del pomeriggio odierno.



Secondo quanto riportato dal bollettino giornaliero dell’Arpa, quindi, si prevedono fenomeni localizzati – allagamenti, grandine e caduta alberi - sulla valle Tanaro, Belbo e Bormida, sulle aree di pianura e in valle Po.



Come segnalato da Arpa a partire dalla giornata di mercoledì avrà luogo un miglioramento del tempo, con deboli rovesci di calore sulle zone montane alpine.