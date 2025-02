Bra: nonni e nipoti insieme grazie al progetto “Da Zero a Cento”

Prende il via a Bra il progetto “Da Zero a Cento”, iniziativa elaborata dall’Asilo nido comunale di Bra che prevede la vicinanza e l’interazione tra i bambini e gli anziani. Il principio alla base del progetto è la promozione del diritto al gioco lungo tutto il corso di vita, con l’obiettivo di favorire il benessere fisico e cognitivo di anziani e bambini nella fascia prescolare attraverso attività naturalistiche, motorie, artistiche e culturali, nonché creare legami intergenerazionali che rafforzino la coesione sociale con ricadute non sono sui beneficiari diretti, ma anche sulle loro famiglie.

Il progetto prevede sia la realizzazione di laboratori specifici, destinati agli utenti delle Rsa cittadine e ai bambini frequentanti il nido e i micronidi comunali, sia pomeriggi tematici destinati a nonni e nonne di bambini da 2 a 6 anni di età residenti a Bra. Gli incontri si svolgeranno prevalentemente nel pomeriggio del martedì dalle 16,30 alle 18,30 presso la sala conferenze del Centro polifunzionale G. Arpino (in largo della Resistenza), ma sono previsti anche eventi all’interno dei musei cittadini e negli spazi verdi della città.

Il primo appuntamento in programma è fissato per il 4 marzo 2025 e il calendario andrà avanti sino al mese di novembre secondo le date che verranno comunicate agli iscritti. È prevista anche la partecipazione dei nonni e dei bambini ad alcuni momenti di festa che verranno organizzati in primavera e ad una gita in un parco del territorio con allestimenti destinati ad attività outdoor.