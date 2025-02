"I Dialoghi con Leucò parlano a noi": è Giacomo Civalleri il vincitore della prima edizione della Podcast Academy di CRC Innova e Fondazione Cesare Pavese

Si è conclusa la prima edizione della Podcast Academy “Ascoltare la letteratura”, il progetto promosso da CRC Innova e Fondazione Cesare Pavese in collaborazione con Chora Media e finalizzato a sperimentare nuovi linguaggi per la divulgazione culturale. Il vincitore di questa prima edizione, dedicata ai Dialoghi con Leucò, è Giacomo Civalleri, di Peveragno, studente laureando in Lettere all’Università di Torino con una tesi su Cesare Pavese, selezionato per il suo elaborato dal titolo “Messaggio per i mortali. I Dialoghi con Leucò parlano a noi”.

Nei prossimi mesi questa proposta verrà sviluppata come terza stagione del podcast "Era sempre festa", serie ideata da Fondazione Cesare Pavese e CRC Innova in collaborazione con Chora Media per raccontare l’opera di Cesare Pavese attraverso lo sguardo di lettori d’eccezione dal mondo della letteratura, della musica e dello spettacolo. La proposta vincitrice è stata scelta tra le dieci prodotte durante i tre giorni di laboratorio – dedicati ad approfondire il processo che permette di trasformare la letteratura scritta in un’opera audio – tenutisi dal 9 all’11 settembre 2024 a Santo Stefano Belbo, paese natale di Cesare Pavese e sede della Fondazione Cesare Pavese: ognuno dei partecipanti, provenienti da tutta Italia, è stato accompagnato dai professionisti della New Media Academy di Chora & Will (Marco Villa, Ilaria Orrù, Luca Micheli, Guido Bertolotti e Andrea De Cesco) nello sviluppo del trailer sonorizzato del loro episodio pilota.

Alla premiazione è intervenuto anche Giovanni Sanicola, Head of Education di Chora & Will.

“Con la proclamazione del podcast vincitore si conclude la prima annualità del progetto realizzato da CRC Innova in collaborazione con Fondazione Cesare Pavese e Chora Media: un’iniziativa innovativa che ha proposto di rileggere l’opera di Cesare Pavese, autore simbolo del nostro territorio, attraverso un linguaggio nuovo e particolarmente vicino alle giovani generazioni” commenta Michelangelo Pellegrino, presidente di CRC Innova.

“La prima Podcast Academy organizzata con CRC Innova e Chora Media ci ha permesso di dare voce, attraverso la sperimentazione di un nuovo linguaggio, alla creatività delle giovani generazioni che si sono confrontate con la letteratura di Cesare Pavese al fine di trovare una nuova narrazione, un nuovo percorso di conoscenza e consapevolezza. Lo sguardo di Giacomo Civalleri ci permetterà di cogliere sfumature inedite nell’opera di Cesare Pavese e avvicinarla così sempre più al vissuto delle persone” aggiunge Pierluigi Vaccaneo, direttore di Fondazione Cesare Pavese.