Mulino Marino e Alba Accademia Alberghiera presentano il nuovo corso di panificazione

Un nuovo progetto formativo sta per prendere vita nelle cucine di Alba Accademia Alberghiera.

Alba Accademia Alberghiera annuncia con entusiasmo l’avvio della collaborazione con Mulino Marino, storica realtà piemontese e punto di riferimento nell’arte molitoria, per dare insieme un importante contributo alla diffusione della cultura della panificazione artigianale e della qualità delle materie prime.

Insieme queste due importanti realtà del territorio realizzano un corso dedicato alla panificazione, articolato in quattro moduli sotto la guida del maestro panificatore Stefano Bongiovanni, un’occasione imperdibile per chi vuole affinare le proprie competenze e apprendere dai migliori professionisti del settore.

Mulino Marino, eccellenza locale nota in Italia e all’estero, da generazioni produce farine di alta qualità, macinate a pietra e biologiche, preservando la purezza e il sapore autentico dei cereali. La sua filosofia è legata alla tradizione, alla sostenibilità e alla valorizzazione delle materie prime. Valori che si sposano perfettamente con la missione di Alba Accademia Alberghiera: offrire una formazione di alta qualità, capace di coniugare sapere artigianale e innovazione.

Il corso di panificazione rappresenta una straordinaria opportunità per tutti gli appassionati e i professionisti del settore, desiderosi di approfondire le tecniche dell’arte bianca attraverso l’utilizzo di farine di qualità.

Si svolgerà in Alba Accademia Alberghiera in corso Barolo 8 ad Alba all’interno della cucina a postazioni individuali e sarà suddiviso in quattro moduli: l’avvio e previsto per l’8 marzo con “In Italia con la ciabatta, in Francia con la baguette”, a cui seguiranno gli incontri del 22 marzo, “Brioches e Maritozzi” e del 5 aprile, “Pizza tonda e focaccia genovese”. Il corso si concluderà, infine, il 7 giugno, con l’ultimo modulo “Pani con cereali alternativi e lievito madre liquido”.

Ogni modulo, della durata di quattro ore, sarà un viaggio attraverso impasti, tecniche e segreti del mestiere, sotto la guida esperta di Stefano Bongiovanni e con l’utilizzo delle rinomate farine Mulino Marino.