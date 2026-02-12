Nessun aiuto dal Governo per la funicolare di Mondovì, il sindaco: "Non disperiamo, troveremo una soluzione"

Fumata nera per la funicolare di Mondovì che, come anticipavamo negli scorsi mesi, dovrà essere sottoposta a revisione ventennale per un costo che sfiora i 5 milioni di euro.

"Purtroppo gli emendamenti sulla legge bilancio 2026 non sono stati votati positivamente" - ha detto il sindaco di Mondovì, Luca Robaldo ieri, mercoledì 11 febbraio, nel corso del consiglio comunale -. Speravamo si potesse avere una proroga di due anni per effettuare l'intervento o di ricevere risorse per coprire i costi. Non è stato così".

Una vera sfida: perché se è vero che da un lato la funicolare rappresenta un'attrattiva per la Città, il servizio oggi è utilizzato prevalentemente da studenti e turisti.

"Nessun accantonamento sarebbe bastato - avevano già spiegato dall'amministrazione -. I costi di 10-12 anni fa non sono quelli che ci troviamo di fronte oggi, ma è un intervento che il comune da solo non può sostenere".

Riaperta nel 2006 con i nuovi vagoni disegnati dal designer Giorgetto Giugiro, nel 2021 per il collaudo dei primi 15 anni di vita dell’impianto.

Le operazioni di controllo erano durate più di un mese per permettere ai tecnici di intervenire su impianto meccanico, elettrico e circuito, con verifiche e collaudo. Oltre ai controlli annuali per legge è obbligatorio provvedere anche alla revisione ventennale, una procedura seguita dall'ex Ustif, oggi ANSFISA, Agenzia del Ministero delle infrastrutture e trasporti, che si occupa di tutti gli impianti fune e ferroviari.

Il costo delle operazioni, però, è di circa 4 milioni e 700 mila euro.



"Non disperiamo - ha concluso il sindaco - i nostri uffici continuano a lavorare e stiamo portando avanti interlocuzioni con l'autoritò nazionale competente per ottenere una proroga. Abbiamo anche già interpellato il ministro Rixi. Serve la collaborazione di tutte le forze politiche presenti in consiglio e dei parlamentari del nostro territorio".