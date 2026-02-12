Mondovì, nominati i nuovi componenti della commissione edilizia e della commissione locale paesaggio

Sono state rinnovate nella seduta del consiglio comunale di ieri, mercoledì 11 febbraio, le nomine dei componenti per la commissione edilizia e per la commissione locale paesaggio.



"La commissione edilizia - ha ricordato l'assessore Francesca Bertazzoli - è composta dieci componenti, nove eletti dal Consiglio Comunale sulla base delle liste prodotte e di cui sei espressione della maggioranza e tre della minoranza, da eleggersi con il sistema del voto limitato ed uno designato dal politecnico di Torino – sede decentrata di Mondovì. Il Consiglio Comunale individua tra i suddetti componenti l’esperto con specifica competenza e provata esperienza in tema di sicurezza degli

impianti tecnologici e di risparmio energetico nelle costruzioni".

Sono stati designati ed eletti: l'ingegner Stefano Avagnina, i geometri Debora Ghiglia, Fabrizia Lacara, l'ingegner Anna Vera, i geometri Ivano Serra e Stefano Veglia come espressione della maggioranza minoranza; l'architetto Marta Capponi, i geometri Ermanno Dardanelli ed Ivana Enrici per la minoranza. Per il Politecnico l'ingegner Mauro Corrado.

Anna Ravera nominata esperto in sicurezza degli impianti tecnologici e di risparmio energetico nelle costruzioni.

La commissione locale paesaggio del Comune di Mondovì, in convenzione con Bastia Mondovì e Piozzo, risulta invece così composta: Emanuele Albarello (architetto), Ornella Allerino (architetto), Andrea Barberis (architetto), Paola Garello (architetto), Piergiuseppe Gazzola (architetto), Davide Sagnelli (dottore forestale) e Cristina Cuneo (architetto) per il Politecnico.