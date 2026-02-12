Granda Bus estende i titoli della Conurbazione di Bra a Bricco de Faule, Roreto e Cherasco

Il Consorzio Granda Bus ha emanato una disposizione che autorizza l'accettazione e la vendita dei titoli di viaggio della Conurbazione di Bra anche dalle località di Bricco de Faule, Roreto e Cherasco. La misura riguarda i servizi extraurbani e rappresenta un ampliamento dell'offerta tariffaria per gli utenti di queste tre aree.

A partire da ora, gli utenti che viaggiano in direzione Bra provenienti da Bricco de Faule, Roreto e Cherasco dovranno acquistare esclusivamente i titoli di viaggio della Conurbazione di Bra presso le biglietterie autorizzate. La disposizione si applica agli spostamenti sulle linee extraurbane 35 (Fossano-Bra, gestita da Gunetto Autolinee) e 415 (Carrù-Bra, esercita in pool dalle Aziende Nuova Saar, SAC e SAV).

I titoli della Conurbazione di Bra sono regolarmente accettati a bordo delle due linee extraurbane, che transitano nelle tre località conurbate. Tuttavia, per i biglietti di corsa semplice acquistati direttamente a bordo dell'autobus e per l'utilizzo del credito trasporto, continueranno ad applicarsi le tariffe extraurbane.

Il Consorzio Granda Bus ha previsto una misura di tutela per i viaggiatori. I titoli di viaggio ancora in corso di validità, acquistati con tariffa extraurbana dalle tre località, potranno essere rimborsati tramite bonifico bancario per la differenza di prezzo. Il rimborso avverrà in un'unica soluzione al momento dell'acquisto di un nuovo titolo urbano, esclusivamente presso la biglietteria dove era stato originariamente acquistato il titolo (presso le sedi di Gunetto Autolinee o SAC).