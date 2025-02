Saluzzo: successo per la mostra degli abiti delle Castellane del Carnevale

E’ stato uno sguardo alla moda dell’antico Marchesato e un ingresso nella storia del Carnevale di Saluzzo, quello che hanno ammirato i visitatori, domenica 9 febbraio, negli spazi espositivi della ex Caserma Musso, dove in contemporanea si è svolto il primo MercAntico al coperto del 2025.

Una galleria di abiti che vanno dal primo del 1952, indossato da Lea Vineis Fissore, nell’anno in cui entrò in scena nel Carnevale cittadino la figura della nobile Castellana di ispirazione marchionale, sino ai costumi delle più recenti investiture.

La 72ª Castellana: Jessica Peruccio, prima donna del Carnevale 2025 (97° Carnevale Città Saluzzo – 8° Carnevale degli Oratori della Diocesi di Saluzzo – 7° Carnevale delle 2 Province) era presente di persona con ill nuovo Ciaferlin Beppe Roatta, le damigelle Irene Roatta, figlia di Ciaferlin e Benedetta Gramaglia, i due Ciaferlinot: Ezio Rosso e Sebastiano Testa.

Carlo Allemano Presidente Fondazione Bertoni, Ente organizzatore della manifestazione "Dal 1999 gli abiti sono conservati in Fondazione, un particolare significato assume quello del 2020 indossato per due anni di seguito a causa del Covid. Attraverso stoffe e accessori c'è la storia intesa non solo come ricerca delle radici, ma anche come riconoscimento di una identità da custodire".

Presenti in gran numero le Castellane di precedenti edizioni: “Castellane lo si è per sempre” nel cuore e propositive nei confronti della manifestazione.

Sono intervenuti il sindaco Franco Demaria con la vicesindaca Francesca Neberti, il presidente Ascom provinciale Danilo Rinaudo ( Ascom Saluzzo e zona tradizionalmente dona l’abito alla Castellana.

Negli uLtimi anni, la realizzazione è stata opera di Bruna Couture, brand della stilista Bruna Besso Pianetto ( atelier in via del Seminario) che il mese scorso ha sfilato a Milano, tra le prime cinque aziende italiane dell’alta moda femminile, selezionate da Camera Showroom Milano e Confartigianato Moda.

Il Carnevale continua domenica 16 febbraio, con la prima grande sfilata a Nichelino ( città che quest’anno si è unita alla rete dei Carnevale delle 2 Province).

Sabato 22 febbraio via alla festa: polenta e Gran Ballo serale al Pala CRS con la musica dell’Orchestra Aurelio Seimandi.

A seguire, domenica 23 febbraio, è in programma l’8° Carnevale degli Oratori e, in contemporanea a Rivoli, si terrà la sfilata del 71° Carnevale.

Sabato 1 marzo a Saluzzo si terrà l’immancabile colazione di Ciaferlin, e in serata andrà in scena la sfilata notturna del 10° Carnevale della Città di Barge.

Il giorno dopo, domenica 2 marzo la grande sfilata del 97° Carnevale Città Saluzzo.

Il programma si conclude lunedì 3 marzo con il “Ballo dei bambini” e il “grande veglione dedicato ai giovani” al Pala CRS di Saluzzo (via Don Giacomo Soleri 16) con le maschere degli Amis del Carlevè.

Per maggiori informazioni sugli appuntamenti scrivere a info@fondazionebertoni.it.