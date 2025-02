Eva Robin’s, Beatrice Vecchione e Matilde Vigna in "Le serve" a Saluzzo

Domani, giovedì 13 febbraio alle 21 sull placoscenico Magad Olivero va in scena con “Le serve” di Jean Genet, un capolavoro dell'autore liberamente ispirato a un fatto di cronaca che scosse l’opinione pubblica francese negli anni Trenta.

“Le serve” è un perfetto congegno di teatro nel teatro che mette a nudo la menzogna della scena. La storia è quella di due cameriere che allo stesso tempo amano e odiano la loro padrona, Madame. Le tre denunciato il suo amante con delle lettere anonime, ma venendo a sapere che l’amante sarà rilasciato per mancanza di prove, e che il loro tradimento sarà scoperto, tentano di assassinarla.

Falliscono, vogliono uccidersi a vicenda, in un’escalation che incarnazione la frustrazione quotidiana verso l’oggetto amato e invidiato.

Sul palcoscenico: Eva Robin’s, Beatrice Vecchione e Matilde Vigna, regia e adattamento di Veronica Cruciani.

I biglietti dello spettacolo sono acquistabili online dal sito https://www.mailticket.it/evento/44125/le-serve o al botteghino la sera dello spettacolo, anche con Carta del Docente al costo di € 20, ridotto a € 18 (Over 65, Abbonati alle stagioni di Piemonte dal Vivo, possessori Abbonamento Musei Piemonte e Valle d’Aosta, Iscritti FAI, Soci Arci) e ridotto a € 16 per gli Under 26.

La stagione proseguirà giovedì 20 marzo con “La semplicità ingannata. Satira per attrice e pupazze sul lusso di essere donne”, con Marta Cuscunà. L’ultimo appuntamento sarà mercoledì 16 aprile con “Questo lavoro sull’arancia” che rientra nella rassegna diffusa di danza WeSpeakDance ideata da Piemonte dal Vivo e che vede sulla scena Marco Augusto Chenevier.

I biglietti dei singoli spettacoli sono in vendita su Mailticket. Info: www.cinemateatromagdaolivero.it