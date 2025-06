“Lucio vs Lucio” torna a risuonare a Brondello

Le parole e le note di Lucio Dalla e Lucio Battisti tornano a risuonare nel cuneese grazie allo spettacolo che la band Corrado Leone and Friends porterà in scena sabato 21 giugno alle ore 21,00 a Brondello sulla Piazza del Municipio in Via Provinciale n.12.

Dopo i successi mietuti nel corso del 2024 e al Teatro Toselli di Cuneo il 7 marzo, “Lucio vs Lucio. Due voci, due storie, un’unica emozione” torna sul palco nella suggestiva località della Valle Bronda.

Le canzoni che hanno segnato un’epoca e che ormai fanno parte del patrimonio culturale di intere generazioni accompagneranno il pubblico in un viaggio nelle emozioni e nei ricordi, dove è impossibile restare impassibili, ma anzi tutti verranno trasportati dalla musica.

Dalla e Battisti hanno costruito la loro fortuna e le loro rispettive carriere con due stili e due vocalità unici nel panorama musicale nazionale e con una produzione di brani ricca, variegata e capace di incontrare i gusti del pubblico. Oggi quel vasto repertorio risuona grazie alla voce e agli strumenti dei musicisti della Corrado Leone and Friends, che hanno accolto con entusiasmo la sfida di riproporre due giganti della canzone italiana.

Da Piazza Grande a Il tempo di morire, passando per L’anno che verrà e la Canzone del sole, i due “Lucio” tornano a far cantare, gioire, piangere e innamorare attraverso il talento di chi li porta sul palco.

“Ringraziamo il Comune di Brondello, nella persona del Sindaco Paolo Radosta, che ci ha voluti a Brondello.” Dichiarano i membri della band “Usciamo decisamente molto dalla nostra comfort zone geografica. Noi nasciamo e cresciamo nel monregalese e, nello specifico, il gruppo nasce a Villanova Mondovì, sapere che gli echi della nostra musica sono arrivati fin dall’altra parte della Provincia di Cuneo ci emoziona e ci inorgoglisce. Presentare “Lucio vs Lucio” è per noi sempre un grande onore, con quelle canzoni ripercorriamo un pezzo di storia non solo della musica, ma dell’Italia stessa, unendo metaforicamente il pubblico in un abbraccio collettivo.”

Appuntamento quindi per sabato 21 giugno alle ore 21.00 a Brondello in Piazza del Municipio - Via Provinciale n.12 – INGRESSO LIBERO.