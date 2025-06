A Busca libri, bimbi e amici a quattro zampe: una domenica alla "Casa di Freddy"

Un pomeriggio tra libri, racconti, laboratori per bambini e affettuosi amici a quattro zampe: è quanto promette l’evento organizzato per domenica 22 giugno 2025, dalle 14:00 alle 18:00, presso la Casa di Freddy in via Morra San Giovanni 1, a Busca, a due chilometri dal paese sulla strada per Dronero.

Il programma è ricco e pensato per grandi e piccoli: bancarelle di libri usati, la presentazione del thriller ambientato a Cuneo “Concerto per un assassinio” con la presenza dei due autori, e un laboratorio creativo per bambini guidato dagli Elfi Lucyna e Silvano, che insegneranno a costruire il suggestivo “Bastone della Parola”.

Sarà presente anche il Movimento per la Decrescita Felice di Cuneo, e uno spazio speciale sarà dedicato alla realtà del canile locale, con la possibilità di conoscere alcuni degli ospiti pelosi in cerca di affetto e donare un contributo per il loro benessere.

Un’occasione per vivere un pomeriggio diverso, tra natura, cultura, solidarietà e tanto calore… anche a quattro zampe.

Info e contatti

Email: mgmorre@tiscali.it

Tel./WhatsApp: Maria Grazia – 338 1186048