Due nuovi cittadini italiani a Venasca

Martedì 4 febbraio si è svolta la cerimonia di riconoscimento della cittadinanza italiana per Ermir Karaj, emigrato albanese giunto a Venasca con la sua famiglia nel 2006, impiegato in una azienda di costruzioni edili di Piasco. Insieme al signor Karaj, coniugato con Mirela, ha acquisito la cittadinanza anche il figlio Orlando, che frequenta la scuola superiore. La cerimonia si è tenuta nel salone del Consiglio del Comune di Venasca, davanti al Sindaco Silvano Dovetta; era presente anche il consigliere comunale Carlo Martorana, amico personale di Karaj. Come previsto dalla formula rituale, Ermir Karaj ha giurato “di essere fedele alla Repubblica e di osservare la Costituzione e le leggi dello Stato” di fronte al pubblico ufficiale.

"Dopo così tanti anni a Venasca, il traguardo dalla cittadinanza italiana rappresenta un ultimo tassello che sancisce un’integrazione ottima – afferma il Sindaco di Venasca, Silvano Dovetta –, certificata tra l’altro anche dalla perfetta padronanza che il signor Karaj ha non solo della lingua italiana ma anche del piemontese: a dimostrare che negli anni trascorsi in Italia si è impegnato sia nel suo lavoro sia per conoscere meglio questi aspetti della nostra cultura. Si tratta di un fatto encomiabile, che mi ha particolarmente colpito".