Approvato a Mondovì il nuovo piano regolatore: centrodestra favorevole, astenuto il centrosinistra

Nonostante modifiche e varianti che si sono susseguite negli anni l'attuale piano regolatore non rispondeva più al contesto socio-economico cittadino, né tantomeno alla normativa ed ai vincoli in materia ambientale e finalmente, dopo dieci anni si gestazione, la Città ha il suo nuovo piano regolatore.

"Sono trascorsi dieci anni dall'inizio della revisione -, ha detto l'assessore all'urbanistica, Francesca Bertazzoli - e credo che il compito di questa amministrazione sia garantire tempi giusti, efficaci e efficienti, agendo con responsabilità e mettendo in campo misure di salvaguardia, evitando maggior consumo di suolo. Il documento sarà pubblicato da settembre sul sito del Comune e ci saranno 60 giorni di tempo per presentare osservazioni in merito, invito tutti, sia cittadini che professionisti, a leggerlo per eventuali osservazioni di pubblico interesse".

Il presidente Elio Tomatis, in veste di consigliere di maggioranza ha presentato un excursus storico sull'urbanistica della Città e le diverse variazioni che sono avvenute negli anni: da quando Piazza aveva servizi quali l'ospedale, la Cittadella, il tribunale fino all'autorizzazione delle ex botteghe in autorimesse. "Il nuovo piano regolatore - ha evidenziato Tomatis - ha come obiettivo primario la riduzione del consumo di suolo, nella tutela e nella salvaguardia dell'esistente e spero che trovi l'apporvazione di tutti i componenti del consiglio".

IL CENTRODESTRA

“Sono passati praticamente dieci anni – ha ricordato il consigliere comunale capogruppo del Centro-destra Enrico Rosso – dalla fase preliminare di studio per questa variante, che a questo punto rischia di diventare anacronistica, non più rispondente ai tempi in cui viene applicata e alle problematiche di attualità. Solitamente, dalla fattibilità tecnica alla Variante preliminare passano circa tre anni, non così tanto tempo. Individuiamo comunque aspetti positivi, come sl’attenzione del recupero degli immobili esistenti. Tramite la variante, alcuni ruderi e fabbricati ricompresi in classi idrogeologiche che di fatto non consentivano interventi di ristrutturazione sono stati riclassificati, rendendo più agevole eventuali proposte di recupero".

VIABILITA' IN VIA VASCO

Torna sui banchi del consiglio la questione irrisolta della viabilità in via Vasco, alla luce dei nuovi alloggi alla Madonnina, per la quale da tempo è stato detto che non vi è la possibilità di creare una nuova strada di accesso.

“Riguarda la viabilità relativa alla Madonnina – dicono Enrico Rosso, Rocco Pulitanò e Carlo Cattaneo -. L’attuale Piano regolatore vigente ricomprendeva un asse viario da il complesso e piazza d’Armi, che con la Variante viene stralciato. Una vera e propria occasione persa, perché l’Amministrazione avrebbe potuto proporne l’attuazione al nuovo proprietario della Madonnina prima del rilascio delle autorizzazioni per il recupero dell’immobile. Invece la strada – il cui progetto definitivo era stato già approvato nel 2015,e il cui tracciato può benissimo passare accanto al Polo scolastico – addirittura sparisce, ed in assenza di nuove proposte di realizzazione. La Madonnina andrà ad accogliere numerose famiglie, la problematica relativa alla viabilità sarà senz’altro molto sentita”.