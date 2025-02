Bra: a marzo via ad un nuovo corso per operatori socio-sanitari (OSS)

Nel mese di marzo partirà a Bra un nuovo corso per Operatori Socio-Sanitari (OSS). Si tratta di un’opportunità di formazione e inserimento lavorativo per chi desidera intraprendere una carriera nel settore socio-sanitario. Questo corso, organizzato da Orienta - una delle principali Agenzie per il Lavoro italiane - in collaborazione con Cnos-Fap, rappresenta un'importante iniziativa per rispondere alla crescente richiesta di figure professionali qualificate nel settore socio-sanitario, offrendo una concreta opportunità di carriera e un contributo allo sviluppo del territorio.

Il corso. La Filiale di Carmagnola di Orienta è alla ricerca di persone interessate e motivate a intraprendere il percorso per diventare Operatori Socio Sanitari (OSS) e conseguire la qualifica professionale. Il corso completamente gratuito e riconosciuto dalla Regione Piemonte. L’inizio del progetto è previsto per Marzo 2025 ed avrà una durata di 1000 ore. , suddivise in: 545 ore di teoria; e 440 ore di tirocinio formativo, svolto presso: ASL CN2, RSA della zona, Strutture e servizi sul territorio. Oltre 15 ore di esame finale.

Opportunità lavorativa. Alla conclusione del percorso sarà garantito un contratto di assunzione presso una RSA con contratto di somministrazione.

Dettagli del corso. E’ prevista la frequenza obbligatoria in presenza in orario full time dal lunedì al venerdì. Il corso si svolgerà a Bra, presso la sede del Cnos-Fap (Salesiani). I requisiti per poter partecipare sono: licenza media, buona conoscenza della lingua italiana, sia scritta che parlata, forte motivazione e interesse per il ruolo. Costituisce, inoltre, un plus aver svolto precedenti lavori come badante/i o assistente alla persona/familiare.

Come partecipare alle selezioni. L'ammissione al corso è subordinata a: Partecipazione ad attività di orientamento e selezione; Superamento delle prove selettive

Per cogliere l'opportunità di formarsi gratuitamente con un corso riconosciuto, ottenere la qualifica abilitante e iniziare una carriera stabile e appagante è possibile contattare la Filiale di Carmagnola di Orienta al seguente numero telefonico: 011/18922291.