Incontro a Roma con il ministro Crosetto per gli amministratori di Marene

Incontro istituzionale significativo quello della scorsa settimana per alcuni componenti del gruppo ‘Senso Civico’ di Marene, accompagnati dal sindaco Alberto Deninotti e dall'architetto Gianni Arnaudo, che hanno fatto visita al Ministero della Difesa a Roma per dialogare con il ministro, di origine marenese, Guido Crosetto.

Personalità di rilievo, Crosetto condivide con i suoi colleghi amministratori non solo le radici, ma anche la volontà di rendere Marene una comunità sempre più accogliente e inclusiva.

“È stato un incontro proficuo, durante il quale abbiamo discusso le progettualità e le iniziative riguardanti il nostro Comune - commenta il primo cittadino -. Il colloquio si è concluso con grande soddisfazione e ottimismo, nella convinzione che i temi trattati avranno un impatto positivo sul nostro territorio e sul benessere della comunità.

Ringraziamo l'onorevole Crosetto per la disponibilità e l'attenzione dimostrate, confidando in una collaborazione continuativa e proficua per il futuro.

Siamo certi che, grazie a questo dialogo costruttivo, riusciremo a realizzare progetti fondamentali per la crescita e lo sviluppo del nostro territorio”.