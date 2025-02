Si ricerca giardiniere con esperienza

Il garden Alba Catti con sede in Cuneo, in corso Alcide de Gasperi 100, ricerca per ampliamento organico, n. 1 giardiniere con esperienza professionale dimostrata.

Requisiti richiesti:

il candidato dovrà essere una persona motivata e con un approccio responsabile e preciso;

avere passione per il giardinaggio e il verde e per il lavoro all'aria aperta;

essere in possesso della patente B;

avere conoscenza delle tecniche di potatura e delle principali varietà delle piante da giardino:

disporre di una buona manualità nell'utilizzo dei normali attrezzi da giardiniere: tagliaerba, tagliasiepi, ecc..

Inviare curriculum via mail a: info@albacattigarden.it