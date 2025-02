Ha ufficialmente preso avvio il tavolo di confronto all'IC di Dronero

È ufficiale: il Consiglio dell’Istituto G. Giolitti di Dronero, ha deliberato l’apertura di un “tavolo di confronto sulla lettura sociale dei dati di contesto e composizione della popolazione scolastica delle scuole dell’istituto, finalizzato alla costruzione di un patto educativo di comunità”.

L’avvio lo scorso 7 febbraio con la prima seduta, fortemente voluta dal Consiglio d’Istituto in considerazione dell’elevata percentuale di alunni di altre nazionalità in alcuni plessi, nello specifico nel plesso Allemandi di piazza Marconi e Caldo Oltremaira.

A partecipare alla riunione un’ampia rappresentanza dei soggetti coinvolti nel progetto, destinata ad essere ulteriormente allargata in un’ottica di partecipazione attiva più ampia possibile. Docenti e genitori referenti delle 13 scuole della Valle, sindaci e rappresentanti delle istituzioni si sono così incontrati, per un confronto sui dati di contesto e sulla composizione della popolazione scolastica delle scuole dell’istituto.

“Ringrazio tuti coloro che sono intervenuti partecipando alla riunione - commenta la dirigente scolastica Vilma Margherita Bertola - fornendo spunti e proposte, che costituiranno la base per strutturare con la presidente del Consiglio d’Istituto e i soggetti incaricati le prossime attività, finalizzate alla sottoscrizione di un nuovo patto di Comunità, la comunità del territorio dal quale provengono gli alunni iscritti al nostro Istituto Comprensivo. Uno dei passaggi chiave del tavolo è capire, attraverso il dialogo, il confronto ed il reciproco ascolto, le ragioni profonde dell’aumento del numero di iscritti in alcune scuole e la diminuzione in altre, fermo restando il diritto all’istruzione ed alla libera e responsabile scelta delle famiglie della scuola presso la quale iscrivere i propri figli.”

Risulterà fondamentale, per le professionalità facenti parte del tavolo di confronto, individuare in primis i punti di forza e di debolezza dell’offerta formativa dell’istituto, in un’ottica di miglioramento continuo e di uniformità dei risultati.

“Questo 2025 - spiega la dirigente Bertola - anno in cui l’Istituto Comprensivo compie 10 anni, costituisce un’importante occasione per condividere le priorità strategiche e i traguardi, che in parte sono stati raggiunti e in parte costituiscono le sfide per la formazione dei futuri cittadini della valle Maira, ai quali con la permanenza per 11 anni nelle scuole dell’obbligo viene garantito il conseguimento degli obiettivi formativi in tutte le discipline, a prescindere dalle origini, dalla lingua e dalla cultura.

Il compito della scuola è infatti quello di formare i futuri cittadini di un mondo che è già oggi globalizzato e multi-etnico, dove è fondamentale il possesso di “soft skills”, competenze trasversali personali che vanno ben al di là del titolo di studio posseduto, legate alla capacità di attuare percorsi di dialogo interculturale, di relazionarsi con chi è portatore di una cultura diversa dalla propria. In ciascuna classe del nostro istituto gli alunni si sentono accolti, compresi, motivati e valorizzati e sanno che in un’orchestra ciascuno suona il suo strumento ed è essenziale per raggiungere in modo armonioso il risultato finale.”