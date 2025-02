Da Mondovì a Roma per il Giubileo degli amici di San Filippo Neri di Mondovì

Una cinquantina di fedeli, accompagnati da padre Marco e padre Andrea della Congregazione dell'Oratorio San Filippo Neri di Mondovì, insieme ai chierici Edoardo e Lorenzo, hanno intrapreso nella settimana dal 10 al 15 febbraio il pellegrinaggio giubilare nella Città Eterna.

Nel tragitto il gruppo ha fatto tappa a una Gradara con visita alla famosa Rocca di Paolo e Fancesca, proseguendo poi in Abruzzo per ammirare la chiesa parrocchiale di Villanova di Cepagatti (paese natale di padre Marco, ndr) dove è stata celebrata la santa Messa d'inizio pellegrinaggio. Proprio in questa chiesa si trova la campana giubilare messa nel 1950 per richiamare i pellegrini e indirizzarli a Roma: la chiesa si trova infatti all'inizio dell'autostrada Pescara-Roma.

Il giorno dopo visita a Sulmona e all'estinta Congregazione di San Filippo, il gruppo è poi arrivato a a Roma, presso le suore oblate di Gesù bambino e ha preso parte alla celebrazione della Messa con fiaccolata in onore della Madonna di Lourdes.



Mercoledì i fedeli provenienti dal Monregalese sono stati ricevuti in udienza pontificia con un saluto tutto speciale da parte di Papa Francesco che ha salutato il gruppo con un simpatico "cerea".

Nel pomeriggio il passaggio della Porta Santa e la professione di fede sulla tomba di Pietro. Alla sera Messa nella Basilica giubilare della Vallicella dove è sepolto San Filippo Neri. Il tutto si è concluso con un momento conviviale in trattoria a Trastevere. I fedeli hanno poi ancora visitato i giardini e gli splendidi musei vaticani, facendo anche tappa a Firenze nel corso del viaggio di ritorno.

Giorni belli e indimenticabili per i fedeli che hanno partecipato e che porgono un ringraziamento ai Padri Filippini per aver ben organizzato un così importante pellegrinaggio che ha riempito il cuore di speranza.