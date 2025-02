Alba, il vescovo Brunetti ha ricordato "il signor Michele" nella messa per i dieci anni dalla scomparsa: "Una vita spesa per gli altri, per quale lo ringraziamo"

“L’impronta di una vita come quella del signor Michele, spesa per gli altri, è evidente in tante realtà e opere di cui tutti noi siamo testimoni e di cui sentiamo il dovere di dire grazie”.

Parole del vescovo della diocesi di Alba Marco Brunetti, che venerdì 14 febbraio nella cattedrale ha officiato la messa in suffragio per i dieci anni della scomparsa di Michele Ferrero.

Nato a Dogliani da famiglia originaria di Farigliano, “il signor Michele” si è spento il 14 febbraio 2015 a Montecarlo, pochi giorni prima di compiere 90 anni. Proprio in duomo ad Alba le esequie, con una folla sterminata e la presenza delle più alte cariche dello stato, segno del solco lasciato da chi è riuscito a portare la piccola pasticceria di via Maestra ancora visibile oggi sul tetto del mondo per quanto riguarda l’industria dolciaria.

Il vescovo ha parlato di Ferrero ricordandolo come “un uomo di fede non bigotta e ostentata, ma umile e profonda che si esprimeva anche nella devozione alla Vergine Maria di Lourdes. Una fede che certamente lo ha sostenuto e ispirato in tante scelte della sua vita personale, familiare e di imprenditore, avendo sempre attenzione e cura di chi era nel bisogno”.

“Un uomo giusto capace di realizzare, con la sua creatività, quei principi di un’impresa sociale che mette la persona e i suoi bisogni al centro prima del profitto a ogni costo. La nostra città di Alba e il territorio dell’Albese non sarebbero quello che sono oggi senza la sua capacità imprenditoriale attenta all’uomo e al territorio. Lo stesso motto della fondazione Ferrero ‘Lavorare, creare, donare’ dice una filosofia che porta a un’attenzione alla persona in tutte le fasi della sua vita, compresa quella della pensione, attraverso attività culturali e aggregative di ogni tipo”.