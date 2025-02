Emendamenti al Decreto Legge sulla montagna, oggi il termine per la presentazione alla Camera

"Termina oggi il termine alla Camera dei Deputati per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge sulla montagna presentato dal Ministro Calderoli. Abbiamo sostenuto la proposta inviata al Ministro qualche giorno fa dall'Unione montana Via Lattea, con il Presidente Mauro Meneguzzi. Nel richiamare la legge vigente francese, si propone di introdurre finalmente in Italia il concetto di 'popolazione equivalente' per i Comuni turistici.

Si chiede di individuare un coefficiente correttivo per la classificazione dei Comuni turistici, non solo montani, inserendoli in una categoria demografica superiore rispetto a quella che risulterebbe dal mero numero di residenti. La normativa francese, infatti, prevede una serie di coefficienti che attribuiscono un punteggio finalizzato alla corretta categorizzazione demografica dei Comuni. Meneguzzi ha giustamente evidenziato come in Francia il concetto di Comune turistico sia ben chiaro e dunque questi abbiano dipendenti e trasferimenti, gettiti fiscali e organizzazione non solo in base ai residenti.

Il tema è decisivo anche per l'organizzazione di Unioni montane e Comunità montane, ma anche per le Comunità marine, come ha proposto la Sindaca di Cavallino Treporti. La popolazione nei Comuni turistici aumenta e l'effetto è di grande impatto sui servizi e sui residenti. Sul modello francese si introduca anche in Italia un aggiornamento demografico, che interessi non solo i Singolo Comune, ma anche l'aggregazione comunale del quale l'Ente fa parte".



Lo affermano Roberto Colombero, Presidente Uncem Piemonte, e Marco Bussone, Presidente nazionale Uncem.