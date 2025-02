Il Forte di Ceva entra nel circuito di Abbonamento Musei

Valorizzare un territorio significa far conoscere i siti che rappresentano la sua storia e le sue radici. Il Forte di Ceva, luogo topico della città, riveste un particolare interesse storico-artistico nell’ambito dell’architettura militare e offre ai visitatori un’immersione nella Ceva di ieri, nel suo ruolo strategico e nel suo posizionamento rispetto alle città limitrofe. Il Forte, inoltre, vanta una notevole imponenza strutturale e una singolare doppia natura: militare e religiosa.

Al fine di promuovere in maniera ancora più incisiva la conoscenza del Forte e renderlo facilmente fruibile agli utenti esterni, provenienti da resto del Piemonte e da Regioni vicine, l’Amministrazione Comunale ha deciso di aderire ad “Abbonamento Musei”. L’associazione “Abbonamento Musei”, che vede tra i suoi soci non solo la Regione Piemonte, ma anche la Valle d’Aosta, la Lombardia e alcuni prestigiosi enti privati, metterà in campo, attraverso i suoi molteplici strumenti, tutte quelle iniziative di comunicazione e diffusione necessarie per far conoscere il Forte a un pubblico il più ampio possibile.

La tessera di “Abbonamento Musei”, pensata appositamente per agevolare le visite, renderà peraltro il Forte di Ceva conoscibile per un elevato numero di turisti che già oggigiorno si approcciano ai beni culturali grazie alle comodità e alle facilitazioni date proprio dal possedere l’abbonamento. L’avvicinamento alla cultura che Abbonamento Musei propone e persegue rende più snello l’incontro tra domanda e offerta e permette agli utenti di visitare agevolmente tutti i siti che fanno parte della sua rete.

“È stata stipulata la convenzione con Abbonamento Musei Piemonte e Valle D’Aosta in un’ottica di promozione e valorizzazione del sito del Forte di Ceva. A partire dall’apertura di aprile i possessori della tessera Abbonamento Musei godranno dell’accesso gratuito per quanto riguarda la visita senza guida e dell’accesso ridotto a 3 euro anziché 8 per le visite guidate - spiega Luca Prato, assessore a Turismo e Musei -. La scheda del Forte è già attualmente caricata sul sito abbonamentomusei.it con un importante volano pubblicitario e di visibilità. È di questi giorni, per esempio, la partecipazione a un concorso di disegno, organizzato da questa importante realtà, dedicato ai bambini delle scuole che partirà ad aprile e che vedrà come protagonista il nostro Forte di Ceva”.