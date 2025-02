Il Lions Club Carrù-Dogliani aderisce al progetto che si propone di raccogliere, rigenerare e distribuire occhiali usati.

Dal 2003 è attivo il Centro Italiano Lions Raccolta Occhiali Usati di Chivasso (TO), uno dei 20 centri di riciclo a livello mondiale che, attraverso un intenso lavoro reso dai volontari, ripuliscono, suddividono per gradazione e confezionano gli occhiali per la loro ridistribuzione.

Con questo intento il Lions Club Carrù-Dogliani ha individuato alcuni punti di raccolta ove si possono lasciare i propri occhiali usati, che si trovano nelle farmacie di Carrù, Dogliani, Farigliano e Monchiero e nei negozi di ottica di Carrù.

Nel contempo le persone in difficoltà possono rivolgersi a un Lions Club per chiedere la fornitura gratuita di un paio di occhiali riciclati, esibendo la prescrizione dell'ottico.